Machado se incorpora a Dodgers tras canje

Manny Machado, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un sencillo en la primera entrada del encuentro ante los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 20 de julio de 2018 (AP Foto/Morry Gash)

MILWAUKEE (AP) — Tras meses de incertidumbre, Manny Machado encontró un nuevo comienzo el viernes. Halló también la oportunidad perfecta de utilizar un nuevo número, con historia en Los Ángeles y pasado en Baltimore.

Machado se incorporó a los Dodgers de Los Ángeles luego de ser adquirido en un canje con los Orioles de Baltimore durante la pausa por el Juego de Estrellas. Así, uno de los peloteros más cotizados de la actualidad se incorporó a uno de los clubes más adinerados.

El pelotero de ascendencia dominicana jugó de inicio como campocorto y segundo bate, antes del joven toletero Max Muncy y de su viejo amigo Matt Kemp, durante el primero de tres juegos de una serie en Milwaukee.

Muncy pensó que podría escuchar una petición de Machado para cederle el número 13 después del canje. Bromeó acerca de la posibilidad de tener un nuevo jersey cuando llegara al Miller Park.

Pero Machado, de 26 años, decidió utilizar el número 8 con los Dodgers. Fue el primer número de Kobe Bryant con los Lakers de la misma ciudad en el basquetbol, y el que usó Cal Ripken Jr., campocorto miembro del Salón de la Fama con los Orioles.

Así, la elección fue un homenaje a su pasado y una apuesta al futuro.

“Quería cambiar”, explicó Machado, quien conectó un sencillo en su primer turno con su nuevo equipo. “Es un nuevo comienzo, una nueva jornada, un nuevo club, así que quería seguir este camino. Al final del día, tengo a un gran deportista que me inspira acá. Yo de niño era un gran fanático de Kobe”.

Bryant ganó cinco títulos de la NBA en 20 temporadas con los Lakers. Los Dodgers no conquistan la Serie Mundial desde 1988. Esa sequía está en la mente de todos en Los Ángeles, tras el canje que permitió reclutar a Machado.

“No es algo que no hayamos tenido todos los años en los que yo he andado acá. Es lo mismo”, consideró el manager de los Dodgers, Dave Roberts. "Todos esperan que ganemos la Serie Mundial. Eso no ha cambiado”.

La situación es muy distinta para Machado, quien dejó a uno de los peores equipos de las Grandes Ligas por el líder de la División Oeste de la Liga Nacional. Machado llegó dos veces a los playoffs con Baltimore, pero cayó ante los Yanquis de Nueva York en la serie divisional de 2012 y frente a Toronto en el juego de comodines de 2016.

Los Dodgers buscan su sexto gallardete divisional consecutivo. Cayeron ante los Astros de Houston en la Serie Mundial del año pasado.

“Estoy aquí para ganar. Al final del día, quiero ganar un anillo”, dijo Machado, quien puede declararse agente libre después de la presente campaña. “Todos aquí quieren ganar un anillo. Se quedaron un poco cortos el año pasado, pero van a volver para ganarlo. Lo que pueda hacer para facilitar ese proceso o para mejorar el equipo lo haré decididamente”.

Jay Cohen está en Twitter como http://www.twitter.com/jcohenap