Madre del jugador Taison es rescatada tras ser secuestrada

RIO DE JANEIRO (AP) — La madre de Taison, delantero de la selección brasileña, fue secuestrada y rescatada por la policía tan solo dos horas después, según informaron las autoridades.

El hecho se produjo el lunes por la tarde cuando la madre del jugador, Rosangela Freda, recibía una supuesta encomienda en la puerta de su casa en la ciudad de Pelotas. Los delincuentes utilizaron la entrega de un ramo de flores como anzuelo para hacerla abrir la puerta.

Cuando la madre del atacante del Shajtar Donetsk de Ucrania recibía la entrega fue sorprendida por delincuentes armados y con las caras cubiertas que llegaron al domicilio en dos automóviles robados. Los bandidos llevaron a la mujer a uno de los vehículos y se dieron a la fuga.

Rafael López, delegado de la policía civil de Rio Grande do Sul, informó a The Associated Pres el martes que junto con la policía militar de dicho estado reconocieron las características de los vehículos en los que escapaban los delincuentes y comenzaron una persecución conjunta.

Unas dos horas después dieron con el paradero de los secuestradores, que retenían a la madre de Taison en una casa ubicada en una zona rural del estado cerca de la localidad Monte Bonito.

En el lugar fueron detenidos tres hombres y una mujer, dos de ellos con antecedentes criminales. El quinto integrante de la banda consiguió escapar y continúa prófugo, aunque ya fue identificado por la policía. Además se secuestraron armas, drogas y los dos vehículos utilizados para cometer el delito.

De acuerdo con información de la policía civil la madre de Taison se encontraba en buen estado de salud y no presentaba signos de haber sufrido golpes o agresiones.