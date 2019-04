Magic Johnson renuncia a presidencia de Lakers

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 31 de enero de 2016, Earvin "Magic" Johnson, exjugador de los Lakers de Los Ángeles, espera el inicio de un encuentro entre ese equipo y los Hornets de Charlotte (AP Foto/Mark J. Terrill, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Magic Johnon renunció el martes de manera abrupta como presidente de operaciones deportivas de los Lakers de Los Ángeles, bajo el argumento de que desea recuperar la vida sencilla que disfrutaba hace poco más de dos años, antes de que ocupara ese cargo en la franquicia con la que brilló como jugador.

Johnson no informó a la dueña Jeannie Buss ni al gerente general Rob Pelinka antes de anunciar su decisión frente a un grupo de reporteros, cuando restaban unos 90 minutos para el comienzo del último duelo de los Lakers en lo que será su sexta temporada consecutiva con foja negativa.

Los Ángeles comenzó la noche con un récord de 37-44, y enfrentaba a Portland. La nueva ausencia en la postemporada resultó decepcionante tras la contratación de LeBron James para esta campaña.

“Quiero volver a divertirme”, dijo Johnson antes de limpiarse las lágrimas. “Quiero volver a ser quien era antes de tomar este empleo. Estamos a la mitad del camino, con la llegada de LeBron (a mediados del año pasado). Creo que en este verano, con esa otra estrella que viene, independientemente de quién la traiga, este equipo va a estar realmente en la posición de pelear por un campeonato con el crecimiento de los jugadores jóvenes.

Johnson no vinculó directamente su decisión con el futuro de Luke Walton. Sin embargo, se espera que el entrenador, en su tercer año con el equipo, fuera destituido por el Magic.

Sin dar nombres, Johnson mencionó repetidas veces la afinidad entre Buss y Walton, quien estaba en su puesto antes de febrero de 2017, cuando el exastro llegó al puesto. Asimismo, Johnson mencionó que no deseaba causar conflicto entre la dueña y el entrenador al que eligiera.

El miércoles “tenía que afectar la vida de alguien... Y pensé en eso y dije: ‘Eso no es divertido para mí, no refleja quién soy”. No quería ponerla a ella en medio de nosotros, pese a que ella me dijo: ‘oye, puedes hacer lo que quieras’. Sé que ella tiene mucho amor por él y por mí”.

Johnson añadió que está cansado de que la NBA lo investigue o multe por supuestas interferencias indebidas cuando emite comentarios sobre el basquetbol en Twitter o incluso cuando habla con algún jugador de otra organización.

La amada figura del basquetbol se dedicó también durante años a hacer comentarios en los medios, antes de aceptar la oferta laboral de los Lakers. En cuatro ocasiones, se le ha investigado por esas interferencias, por asuntos que fueron de una broma sobre Paul George en un programa de televisión a una respuesta ante un correo electrónico que le envió Ben Simmons, de Filadelfia.