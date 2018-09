Magistrada Sotomayor presenta dos autobiografías para niños

La magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, conversa sobre su libro "Turning Pages: My Life Story", dirigido a lectores infantiles, durante el Festival Nacional del Libro en la Biblioteca del Congreso en Washington, el sábado 1 de septiembre de 2018. (AP Foto/Cliff Owen)

WASHINGTON (AP) — La magistrada Sonia Sotomayor, de la Corte Suprema de Estados Unidos, recibió hace tiempo un consejo espontáneo de salud la vez anterior que escribió un libro.

Cuando era niña, Sotomayor tuvo diabetes infantil y expuso ese problema médico en su autobiografía de 2013. Tiempo después recibió una carta de una abuela en la que decía que utilizaba la tecnología moderna para controlar su diabetes a diferencia de Sotomayor, y le envió un mensaje a la jueza: “Tengo mucha más edad que usted, y si yo puedo hacerlo usted también”.

“Todavía recuerdo esa carta, en la que me desafiaban a modernizarme”, señaló el sábado Sotomayor en una entrevista con The Associated Press. Sotomayor afirmó que el estímulo de la mujer y de niños la animó a utilizar el dispositivo que lleva ahora. Un sensor implantado en el estómago la ayuda a vigilar sus niveles de azúcar en la sangre.

“Me considero una aprendiz permanente y pese a ello me opuse un poco y me ayudó a eliminar mi resistencia”, afirmó la magistrada en referencia a la carta de la mujer.

Sotomayor hizo sus declaraciones antes de la publicación de la semana entrante de dos nuevos libros autobiográficos, esta vez dirigidos a niños. Uno es un libro ilustrado para lectores de escuelas primarias. El otro, dirigido a lectores de secundaria, es una versión sintetizada de su autobiografía de 2013. “My Beloved World”.

Ahora, cuando la magistrada habla de la diabetes en el libro para secundaria, menciona que utiliza un dispositivo llamado monitor continuo de glucosa.

Sotomayor, de 64 años, afirma que su prima y amiga cercana Miriam Gonzerelli fue la persona que la animó a adaptar sus memorias para estudiantes de secundaria. Gonzerelli, maestra bilingüe de lectura, ha utilizado durante años extractos de la autobiografía original de Sotomayor en sus clases en la Secundaria Turn of River en Stamford, Connecticut. Sin embargo, parte del lenguaje utilizado era difícil de entender para sus alumnos, que aprenden inglés.

Ahora, el libro de Sotomayor para nivel de secundaria, llamado “The Beloved World of Sonia Sotomayor”, preserva la parte central de su autobiografía original pero está adaptado para los lectores jóvenes. Al igual que el libro anterior, Sotomayor hace referencia al principio a la diabetes infantil que le fue diagnosticada y después conduce a los lectores por los trayectos su vida, desde crecer en la pobreza en el Bronx y la muerte de su padre cuando ella tenía nueve años, hasta su llegada a la universidad en Princeton, la facultad de Derecho en Yale y su trabajo como joven abogada. Poco después será publicada una versión en español.

Sotomayor, que se convirtió en magistrada en 2009, hará una gira nacional para promover los nuevos libros. En enero, viajará a Puerto Rico, de donde es su familia y de la que está escribiendo ahora.

El sábado, la magistrada habló de los libros en la Feria Nacional del Libro en la Biblioteca del Congreso en Washington.