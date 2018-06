Manifestantes confrontan a fiscal general de Florida

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 29 de marzo de 2017, la fiscal general Pam Bondi hace declaraciones durante el Panel de Empoderamiento de las Mujeres en la Casa Blanca en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Varios manifestantes confrontaron a la fiscal general de Florida, Pam Bondi, en una sala de cine, increpándole por sus posturas sobre inmigración y el sistema de salud nacional.

Según el periódico Tampa Bay Times, Bondi fue escoltada por la policía el viernes cuando se retiraba de un cine en Tampa, debido al asedio de miembros del grupo Organize Florida. Los inconformes reprochaban que Florida se sumara a una demanda contra la Ley de Salud Asequible y el apoyo de Bondi a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

Es por lo menos la tercera ocasión que un funcionario republicano es confrontado en un lugar público en los últimos días a causa de la política de Trump de separar a los padres de sus hijos si la familia es detenida después ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde México. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y la portavoz de Trump, Sarah Huckabee Sanders, enfrentaron fricciones y tuvieron que retirarse de restaurantes en la zona de Washington, D.C.

La manifestante María José Chapa dijo que se trató de una protesta espontánea contra la fiscal general de Florida después de que alguien la detectara. Bondi tiene seguidores como colaboradora de Fox News y es amiga de Trump. Un video muestra cuando Bondi y su acompañante se marchaban del cine en medio de agentes mientras Chapa la seguía y le gritaba cosas.

Bondi estaba en el cine para ver la proyección de “Won't You Be My Neighbor”, un documental sobre Fred Rogers, conductor de programas televisivos infantiles.

“¿Qué pensaría el señor Rogers de usted y de su legado en Florida? ¡Quitarle el seguro médico a personas con afecciones preexistentes, Pam Bondi!”, dijo Chapa. Otra persona gritó a Bondi “¡es usted una persona horrible!” Varios mirones estaban sorprendidos del incidente.

Bondi dijo al periódico el sábado en una entrevista telefónica que las acciones de los manifestantes “no concuerdan con las lecciones del Señor Rogers”.