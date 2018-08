Maryland: Condominio ordena pruebas de ADN a heces de perro

ANNAPOLIS, Maryland, EE.UU. (AP) — Hartos de ver heces de perro abandonadas, los miembros de una junta de condóminos en Maryland solicitaron muestras de ADN para encontrar al responsable.

Jeanne Fisher, la directora general de The Residence at Park Place Condominium, comentó al diario The Capital que le vino la idea de practicar pruebas de ADN al excremento canino después de que los residentes comenzaron a quejarse de las heces abandonadas. El complejo en la ciudad de Annapolis intentó solucionar el problema enviando correos electrónicos, con reuniones, multas y una cámara de vigilancia en el parque para perros.

La asociación gastó cerca de 2,500 dólares en equipos de ADN y unos 20 dueños comenzaron a proporcionar muestras. Fisher dijo que se toma una muestra si alguien no ha limpiado el excremento de su mascota. De coincidir, se multará al responsable junto con unos 90 dólares de costos en caso de que la asociación decida enviar una muestra al laboratorio para la prueba de ADN.