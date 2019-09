'Mati' Fernández, listo para reaparecer con Atlético Junior

BOGOTÁ (AP) — El mediocampista chileno Matías Fernández admitió el martes que su lesión más reciente fue ocasionada por desobedecer la orden del técnico de Atlético Junior, pero se mostró listo para reaparecer con el club colombiano, donde ha tenido un desempeño apenas discreto desde su llegada en febrero.

“Mati” Fernández, de 33 años, arribó al conjunto de Barranquilla por solicitud de Luis Fernando Suárez, antecesor del técnico actual Julio Comesaña. Pero alineó apenas durante seis encuentros del torneo apertura, con un solo gol.

Comesaña lo incluyó además en tres duelos de la Copa Libertadores. Asimismo, jugó los últimos 12 minutos del cotejo ante Deportes Tolima en el comienzo del torneo Clausura en julio.

"Después de ese partido tenía una pequeña molestia en el aductor... el profesor Julio Comesaña me recomendó no entrenar pero yo, por las ganas de participar, no tomé el consejo, me lesioné y eso me ha tenido todo este tiempo sin poder entrenar y participar de los partidos", relató.

Poco dado a las entrevistas, Fernández hizo la declaración al leer un comunicado ante los periodistas durante una conferencia en la que no aceptó preguntas.

"Sé que no he podido cumplir con las expectativas... Ha sido un tiempo difícil, tanto tiempo lesionado no es fácil", subrayó el centrocampista, quien aseguró sin embargo que está recuperado, entrena normalmente y está a disposición del cuerpo técnico. "Espero estar a la par de mis compañeros, ponerme a punto para ser un real aporte para el equipo".

Fernández ha integrado la selección chilena desde 2005 y contribuyó a la conquista de la Copa América de 2015.

Ha militado también en Colo Colo de su país, Villarreal de España, Sporting de Portugal, Fiorentina y Milan de Italia, así como Necaxa de México.