Balón de Oro: Modric termina reinado de Messi y Cristiano

Luka Modric (centro), del Real Madrid, posa flanqueadoi por Ada Hegerberg, del Olympique Lyonnais, y Kylian Mbappé, del París Saint-Germain, durante la entrega del Balón de Oro, el lunes 3 de diciembre de 2018 en París (AP Foto/Christophe Ena)

PARÍS (AP) — Luka Modric rompió el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, al conquistar el lunes el Balón de oro por primera vez en su carrera. Por su parte, la delantera noruega Ada Hegerberg se proclamó ganadora del primer trofeo entregado en la categoría de mujeres.

El argentino Messi y el portugués Cristiano habían acaparado todos los Balones de Oro entregados desde 2008, y habitualmente figuraban como los únicos candidatos con posibilidades reales de obtener el máximo reconocimiento individual en el fútbol.

En tanto, la lucha de las mujeres por su reconocimiento en el fútbol dio un gran paso con el galardón a Hegerberg.

Modric se coronó en la Liga de Campeones con el Real Madrid y guio en julio a Croacia hasta la final de la Copa del Mundo en Rusia. El volante fue votado el mejor jugador del Mundial.

“De niños, todos tenemos sueños. El mío era jugar para un gran club y ganar trofeos importantes”, dijo Modric. “El Balón de Oro era más que sólo un sueño para mí, y es de verdad un honor y un privilegio sostener este trofeo”.

Cristiano fue segundo en la votación, seguido por el delantero francés Antoine Griezmann. Otro francés, el astro adolescente Kylian Mbappé, figuró cuarto, mientras que el astro brasileño Neymar, tercero el año anterior, cayó esta vez al duodécimo puesto.

Messi se ubicó como el quinto más votado, tras ser segundo respecto de Cristiano en los dos años anteriores y figurar entre los tres principales candidatos cada año desde 2007.

Modric jamás había estado entre los tres aspirantes principales.

“El 2018 es un año de ensueño para mí”, dijo Modric, de 33 años. “Durante mi carrera me percaté de que el trabajo duro, la perseverancia y creer en ti mismo durante los momentos difíciles son las bases del éxito”.

El padre de Modric apareció en una pantalla gigante, mientras se enjugaba las lágrimas durante la ceremonia en el Grand Palais de París.

Cristiano no pudo conseguir un sexto trofeo, con el que hubiera impuesto un récord y rebasado a Messi. El último jugador distinto a Cristiano y a Messi que había obtenido la distinción era el mediocampista brasileño Kaká en 2007, cuando militaba con el Milan.

Cristiano ganó la Liga de Campeones junto con Modric, antes de marcharse a la Juventus. Marcó tres goles contra España en un partido del Mundial, pero no alcanzó mayores éxitos en Rusia, pues Portugal fue eliminado por Uruguay en octavos de final.

Mbappé y Griezmann marcaron en el triunfo de Francia por 4-2 sobre Croacia, en la final mundialista. Con el París Saint-Germain, Mbappé consiguió el triplete de títulos nacionales.

Griezmann anotó en dos ocasiones por el Atlético de Madrid en la final de la Liga Europa, una victoria sobre el Marsella.

El seleccionador francés Didier Deschamps opinó que un jugador de su país debió haber obtenido el galardón.

“Lo merecen por lo que hicieron con la selección en la Copa del Mundo y también por todos los trofeos que conquistaron con sus clubes”, dijo.

Mbappé, de 19 años, obtuvo el trofeo Raymond Kopa, otorgado al mejor jugador joven.

La revista France Football ha otorgado el Balón de oro desde 1956, y creó este año un premio para la rama de mujeres.

Hegerberg ha ganado tres veces la Liga de Campeones con Lyon. La temporada anterior, impuso un récord del certamen, con 15 goles.

“Quiero agradecer a France Football. Éste es un gran paso para el fútbol de mujeres”, comentó Hegerberg. “Quiero concluir este discurso con un mensaje a todas las niñas pequeñas del mundo: Crean en ustedes mismas”.

La extrovertida joven de 23 años dijo que no jugaría con la selección de Noruega el Mundial de mujeres que se realizará en Francia en junio.

Tras pronunciarse contra lo que considera una falta de respeto para las futbolistas en su país, se ha negado a jugar con la selección desde 2017, cuando el equipo quedó eliminado en la etapa de grupos de la Eurocopa sin anotar un solo gol.

En una entrevista poco antes de recibir su trofeo, Hergerberg dijo el lunes a The Associated Press que no tenía planes de reconsiderar su decisión.

“Debe hacerse un montón de cosas a fin de que mejoren las condiciones para las mujeres que juegan al fútbol”, comentó. “Se trata de cómo respetamos el fútbol de mujeres. No pienso que ese respeto esté ahí”.