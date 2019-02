Meghan Markle es vista en NY para rumorado baby shower

NUEVA YORK (AP) — Meghan Markle fue vista en varios lugares de moda en Nueva York, sosteniéndose la pancita mientras se reunía con amigas, en lo que se rumora que sería un baby shower.

Meghan, de 37 años, conocida formalmente como la duquesa de Sussex y quien está embarazada, fue vista el martes entrando al hotel The Mark en el noreste de Manhattan, a un restaurante en la planta baja de The Met Breuer y al hotel The Surrey.

Llevaba gafas oscuras, abrigo negro William Vintage con corte trapecio y tacones altos y bolsa en tonos neutros. Mientras los fotógrafos la aguardaban afuera de The Mark, una lujosa cuna y flores rosadas fueron entregadas.

Abigail Spencer, quien actuó con Meghan en la serie de TV "Suits", fue vista en uno de los eventos.

Meghan y el príncipe Enrique anunciaron el embarazo en octubre.