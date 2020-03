México: AMLO da abrazos y besos a pesar del coronavirus

En esta fotografía del viernes 8 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador responde preguntas de los periodistas en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades de salud le están rogando a los mexicanos que modifiquen su estilo de vida para reducir los contagios del coronavirus: que no se saluden de beso, se mantengan a cierta distancia entre sí y no acudan a actividades no esenciales, entre otras medidas. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no parece haber captado el mensaje, pues no está poniendo en práctica lo que sus funcionarios promueven.

En una gira por el campo mexicano el fin de semana, el mandatario pronunció una serie de discursos ante multitudes del medio rural el domingo en los que promovió los logros de su gobierno y apenas mencionó al virus, diciendo que tiene “mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México, no nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso”.

Es la forma en la que pasa la mayor parte de los fines de semana, una de las actividades donde se le ve más a gusto: salir de la atestada capital y convivir con los mexicanos pobres de entornos rurales que forman parte crucial de sus simpatizantes. Sin embargo, este fin de semana su forma usual de contactar a los habitantes fue notable por infringir lo que el equipo de respuesta de su gobierno al coronavirus está diciendo que son las mejores prácticas para enfrentarlo.