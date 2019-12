México: Videos masculinos sobre himno feminista suscitan ira

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El himno feminista “Un violador en tu camino”, creado en Chile, se ha convertido en un fenómeno internacional al ser interpretado por activistas de diversos países de América y Europa para denunciar la violencia y abusos a los derechos humanos que afectan a las mujeres.

Casi con la misma celeridad, algunos varones en México han realizado videos en los que parecen mofarse del himno, provocando críticas de feministas y sus aliados en las redes sociales y la prensa tradicional.

Creado por el colectivo feminista chileno “Las Tesis”, el himno fue interpretado por primera vez el mes pasado en Santiago, la capital del país sudamericano, durante las protestas contra el gobierno que fueron blanco de una severa represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Miles de mujeres que llevaban pañuelos y los ojos vendados interpretaron el himno el 29 de noviembre en la amplia plaza principal de la Ciudad de México, conocida como el Zócalo, y el tema se ha propagado también a otras partes del país.

Así que los videos que se dieron a conocer esta semana fueron vistos por muchos como machistas, irrespetuosos y, en el mejor de los casos, como indolentes, en un país donde los asesinatos de mujeres son un fenómeno en aumento que terminan en gran medida impunes.

El primero de los videos que surgieron implica al equipo de fútbol categoría sub-17 del club América de la Ciudad de México. Un pequeño grupo de jugadores en un vestidor, tres de ellos sin camiseta, sonríen y bailan al ritmo pegajoso del himno que dice: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía” y “el violador eres tú”.

En otro, dos hombres _al parecer soldados de la Marina_ bailan, giran y mueven las caderas al ritmo del himno en lo que parece un cuartel militar. Si el primer caso se inscribe en la ingenuidad juvenil, el de los militares es preocupante porque los soldados mexicanos y otras fuerzas de seguridad a menudo se ven implicados en abusos contra los derechos humanos, como tortura y violación.

Quizá el más controvertido de los videos es el de MC Babo, vocalista del prominente grupo de hip-hop Cartel de Santa, que tiene su sede en un barrio de la ciudad norteña de Monterrey y que alguna vez fue nominado a un Grammy Latino.

El video mezcla escenas de tres videos musicales del grupo adaptadas al sonido de voces masculinas que cantan el himno mientras mujeres con grandes escotes bailan de manera sugestiva. Babo sale al lado de otras mujeres con poca ropa y un grupo de hombres enmascarados rodean a una mujer aterrorizada que está atada de las manos contra una estructura.

Maynné Alexa Cortés, psicóloga feminista de 26 años, dijo que en los videos “no hay un gramo de empatía” y que el problema de la violencia contra las mujeres está “invisibilizado” entre muchos hombres.

“No entienden lo que está pasando”, afirmó Cortés.

En medio de las críticas, algunos intentaron controlar los daños.

El Club América anunció que investigaría y adoptaría medidas disciplinarias, y después dijo que sus equipos juveniles tomarían un curso de concienciación sobre la violencia contra las mujeres, el machismo y prácticas idóneas en las redes sociales.

“Estamos cooperando y atentos a lo que decida la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol”, dijo el equipo en un comunicado.

La Secretaría de Marina dijo que estaba investigando para determinar la identidad de los dos efectivos, a los que describió como “presuntos miembros” y buscó distanciarse con la aseveración de que no reflejan la “postura institucional”.

MC Babo, de Cartel de Santa, dijo en respuesta a un comentario en Instagram que él no creó el video que compartió, sino que se lo enviaron por WhatsApp. Sin embargo, tampoco explicó por qué lo compartió.

No es el primer escándalo en el que MC Babo está implicado: hace una década pasó nueve meses en prisión por la muerte de un compañero del grupo, al que hirió con una bala que dijo había rebotado.

Los videos se han difundido en medio de numerosos reportes de mujeres desaparecidas o asesinadas, y después de meses de protestas feministas contra la violencia de género, así como varios casos de presuntas violaciones cometidas por policías. Las manifestantes han exigido al gobierno medidas que frenen esos delitos, así como justicia para las 10 mujeres que son asesinadas a diario en promedio a nivel nacional. Sólo uno de cada 10 de esos crímenes son resueltos, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

El gobierno federal ha dicho que tiene “cero tolerancia” hacia la violencia de género y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decretó el mes pasado una alerta de violencia de género, para convertir a la urbe en la 20ma de las 32 entidades federativas de México que lo hacen.

Cortés señaló que la vista de cientos de miles de mujeres cantando el himno es un “logro titánico” porque históricamente se les ha marginado de los espacios públicos.

“Cuando salen a cantar ‘El violador eres tú’, no es sólo cantar, es que en ese grupo hay muchas mujeres víctimas de violencia con un trauma muy profundo, y salir y reconocer que esa violencia no es tuya, que no es culpa de las mujeres, es algo impresionante, sumamente poderoso”.