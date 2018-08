En esta fotografía del 1 de julio de 2018, un hombre que prefiere no dar su nombre por temor a sufrir represalias de las pandillas se amarra una camisa en la frente para proteger su cabeza y cuello mientras labora en el departamento de Yojoa, Honduras. Trabajó allí para construir una casa con el fin de ahorrar para que su familia volviera a emigrar a Estados Unidos. El 22 de abril de 2001, pandilleros lo balearon 14 veces porque no les dio dinero que le exigían, pero sobrevivió tras ser dado por muerto. Su hijo y su hija de 8 años partieron en un autobús hacia el norte, pero en México él y su esposa se toparon con un retén en una carretera y, como no traían los documentos adecuados, fueron deportados a Honduras. (AP Foto/Esteban Félix) less