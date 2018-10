Muere el ingeniero de los Beatles Geoff Emerick

LONDRES (AP) — Geoff Emerick, el ingeniero de sonido de los Beatles que entró a la industria musical en su adolescencia y ayudó a hacer historia con álbumes emblemáticos como "Revolver" y "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", ha muerto a los 72 años.

Abbey Road Studios, casa de los Beatles y muchos otros artistas, confirmó el deceso el miércoles y se comprometió a ayudar a que el legado de Emerick siga vivo. Su colega William Zabaleta dijo a Variety que Emerick se desvaneció y murió el martes mientras estaban hablando por teléfono. Agregó que Emerick había padecido problemas cardiacos en años recientes.

En un homenaje en internet Paul McCartney escribió que Emerick "tenía un sentido del humor que iba bien con nuestra actitud sobre el trabajo en el estudio y siempre estaba abierto a muchas ideas nuevas que le presentábamos. Creció para comprender lo que nos gustaba escuchar y desarrolló todo tipo de técnicas para lograrlo. ... Pasamos muchas horas emocionantes en el estudio y nunca fallamos al entregar los productos”.

Emerick era originario de Londres, estaba fascinado con la música y la tecnología desde una edad temprana, no era muy conocido entre el gran público, pero era una parte esencial del legado de los Beatles a medida que se volvían más ambiciosos y experimentales en el estudio transformando el rock en arte. Estuvo en las primeras sesiones de los Beatles en EMI en 1962, como asistente bajo la dirección del ingeniero Norman Smith, y fue ascendido después de que Smith se fue de la empresa para trabajar como productor a mediados de la década.

"Geoff Emerick solía hacer cosas para los Bleatles y temía que la gente encima (en la jerarquía de EMI) se enterara", dijo el productor George Martin en un documental sobre los Beatles de la década de 1990. "Se suponía que los ingenieros no debían jugar con los micrófonos y cosas así. Pero él solía hacer cosas muy raras, que eran ligeramente ilegales, con nuestro apoyo y nuestra aprobación”.

Su primer álbum como ingeniero de los Beatles fue "Revolver", lanzado en 1966, el cual marcó el primer trabajo en el que la banda adoptó totalmente estos efectos de estudios como cintas reproducidas al revés y pistas dobles. En una famosa historia que Emerick contó en numerosas ocasiones encontró una solución única cuando John Lennon le dijo que quería que su voz sonara como "el Dalai Lama cantando desde la cima de una montaña a 25 millas del estudio” en la ensoñadora "Tomorrow Never Knows". Emerick encontró la manera de procesar la voz de Lennon a través de un amplificador giratorio para producir esa piedra angular de la música psicodélica.

"Eso de alguna manera ganó a John", dijo Emerick en 2016.

El miércoles la viuda de Lennon, Yoko Ono, tuiteó que estaba “en shock” por la muerte de Emerick.

"Era el mejor ingeniero", escribió Ono. "No solo era el mejor ingeniero, era muy, muy amable”.

Para el álbum más esperado y complejo de los Beatles, "Sgt. Pepper", que se publicó en 1967, Emerick tuvo otros trucos innovadores. Mejoró el sonido de la batería de Ringo Starr en "A Day In the Life" al aflojar los parches (membranas) de los tambores y envolver el micrófono con una servilleta y colocarlo en un contenedor de vidrio. Bajo su supervisión McCartney grabó el bajo cuando el resto de la pieza ya estaba hecha, algo inusual en aquel entonces.

Para 1968, los Beatles estaban cansados de los trucos de estudio y cada vez estaban más separados, en parte por la relación de Lennon con Ono. Emerick se frustró durante la grabación del álbum doble "White" y renunció rápidamente.

"Las groserías sonaban mucho”, dijo después al historiador de los Beatles Mark Lewisohn. "Una vez justo antes de que me fuera ellos estaban haciendo 'Ob-La-Di, Ob-La-Da' por enésima vez. Paul estaba volviendo a grabar la voz y George Martin hablo sobre cómo debería inclinarse a cantar en la mitad del tiempo algo así y Paul, de una manera no refinada, dijo algo como ‘pues entonces ven y canta tú’. Le dije a George 'ya tuve suficiente, me quiero ir y no quiero saber más’”.

Pero Emerick regresó para las últimas sesiones de estudio de los Beatles para "Abbey Road" y trabajó con McCartney en su álbum solista "Band On the Run", por el cual Emerick obtuvo un Grammy a la mejor ingeniería. También ganó premios Grammy por "Sgt. Pepper" y "Abbey Road", además de un premio a la trayectoria en 2004. Otros artistas con los que trabajó incluyen a Cheap Trick, Elvis Costello, Jeff Beck y Judy Garland.

En 2006 publicó sus memorias "Here, There and Everywhere", las cuales fueron criticadas por algunos fans de los Bealtes por su aparente parcialidad a favor de McCartney a la expensa de otros miembros de la banda, especialmente George Harrison.

“Mucha gente cree que estoy siendo duro con George", dijo a CNN en ese entonces. "Pero no embellecí nada, es mi memoria, es la manera en la que percibí, desde mi situación, la manera en la que pasamos por esos álbumes”.

El miércoles, McCartney escribió que Emerick lo visitó este año mientras trababa su álbum "Egypt Station", el cual fue lanzado el mes pasado.

"Nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años y nuestras llamadas telefónicas o mensajes siempre nos provocaban una risa o dos”, escribió McCartney. "Era él mismo alegre y amigable (este año) y me dio su aprobación para las mezclas que le tocamos. Siempre lo recordaré con mucho cariño y sé que su trabajo será ampliamente recordado por los conocedores del sonido”.

