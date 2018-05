Neymar luce cada vez mejor en entrenamientos de Brasil

Photo: Leo Correa, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 El atacante brasileño Neymar juega con su hijo Davi Lucca (izquierda) y el hijo de uno sus compañeros de la selección, en Teresópolis, Brasil, el viernes 25 de mayo de 2018. (AP Foto/Leo Correa) El atacante brasileño Neymar juega con su hijo Davi Lucca (izquierda) y el hijo de uno sus compañeros de la selección, en Teresópolis, Brasil, el viernes 25 de mayo de 2018. (AP Foto/Leo Correa) Photo: Leo Correa, AP Neymar luce cada vez mejor en entrenamientos de Brasil 1 / 1 Back to Gallery

TERESÓPOLIS, Brasil (AP) — Neymar completó el sábado su primera semana completa de entrenamientos con Brasil y luce en aparentes buenas condiciones para ir al Mundial de Rusia tras operarse el pie.

El delantero pudo desplegar su repertorio de regates y pases con máximo esfuerzo en el último ensayo de Brasil en territorio nacional antes de instalar su concentración en Londres el lunes.

Neymar se sometió a una cirugía en marzo tras sufrir una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho.

A inicios de la semana, integrantes del cuerpo técnico de la selección informaron que Neymar estaba en condiciones para entrenar. Pero trataron de bajar las expectativas en torno al astro del Paris Saint-Germain al advertir que necesitará más tiempo para recuperar su mejor nivel.

El lateral izquierdo Filipe Luis dijo que Neymar ha respondido bien en los entrenamientos, pero que aún necesita olvidarse de la lesión.

“Yo sufrió una lesión serie en 2010 y regresé con miedo. En la primera oportunidad que tuve un partido, entré con todo para perder ese miedo. No me lesioné y me olvidé”, dijo Luis. “Pasa lo mismo con Neymar, la primera patada que le den... ahí se olvidará”.

En el primer entrenamiento en Teresópolis, en las afueras, Neymar ocasionalmente arrastró el pie derecho al moverse en la cancha. El jueves, se sacó el botín derecho, se sentó por varios minutos y lució enfadado. Una vez que el juego se retomó, se le vio en buenas condiciones.

En el primero y único entrenamiento abierto de Brasil, con hinchas gritando su nombre desde los laterales, un alegre Neymar le hizo un caño al lateral derecho Danilo y pasó el balón por encima de la cabeza de Luis.

Durante la semana, Neymar también afinó la definición, especialmente desde corta distancia.

Luego del ensayo del sábado, Neymar recibió a su novia, la actriz Bruna Marquezine, y otros familiares en la Granja Comary, el complejo de entrenamientos de la selección.

Con el resto del sábado libre, se tenía previsto que Neymar llevaría a varios de sus compañeros a su mansión en Mangaratiba, cerca de Río.

El grupo de 20 jugadores se reunirá otra vez el domingo por la mañana para acudir a la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol y visitar su museo. Acto seguido, el equipo viajará a Londres y se entrenará en la sede del club Tottenham hasta el 8 de junio.