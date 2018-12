Parlamento y gobierno británicos, enfrentados por el Brexit

LONDRES (AP) — Los legisladores británicos abrieron el miércoles la segunda ronda de su intensa batalla con el gobierno de la primera ministra Theresa May por el plan que ella propone para el Brexit, en momentos en que la publicación de consejos legales previamente secretos proveyó más municiones para los oponentes de su impopular acuerdo para la salida del país de la Unión Europea.

El gobierno conservador de May está pasando trabajos para convencer a legisladores escépticos de que el acuerdo de separación que ella logró con la UE es bueno, antes de una votación en el Parlamento el martes que pudieran hundir el acuerdo y costarle el puesto a la primera ministra.

El acuerdo de May está en serios apuros porque políticos en ambos lados del debate sobre la membresía británica en la UE lo rechazan. Los legisladores que apoyan el Brexit dicen que el acuerdo mantiene al país demasiado ligado al bloque europeo. Los legisladores europeístas dicen que el plan erige barreras entre Gran Bretaña y su principal socio comercial y deja demasiados detalles de la relación futura sin decidir, sujetos a negociaciones después que el país se vaya el 29 de marzo.

Una derrota en la votación de la semana próxima dejaría al Reino Unido enfrentando un caótico, económicamente dañino Brexit “sin acuerdo” y pudiera causa la caída del gobierno de May. Los funcionarios de la UE han dicho que el acuerdo al que llegaron con May es el único posible y que no hay alternativas.

Al abrir el segundo día de debates, el secretario del Interior Sajid Javid les dijo a los legisladores el miércoles que deben apoyar el acuerdo del Brexit para salvaguardar la vital relación de seguridad de Gran Bretaña con la UE.

"Nadie puede pretender que este acuerdo es perfecto en todos los sentidos”, admitió Javid. Pero dijo que la alternativa era un no acuerdo que dejaría fuera a Gran Bretaña de todas las herramientas de seguridad de la UE y las organizaciones de flujo de datos del bloque.

"Estoy convencido de que el acuerdo presentado es la mejor opción viable para asegurar una salida sin problemas de la Unión Europea”, dijo.

Pero el legislador de la oposición laborista Chris Bryant dijo que la visión del acuerdo para la elación futura con la UE no era más “viable que una carta a Santa Claus (Papa Noel)”.

"¿Cómo puede un parlamento serio votar por algo que no es más que una lista de deseos?”, dijo.