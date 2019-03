Pérez se perderá toda la campaña con Reales

ARCHIVO - En esta foto del 21 de agosto de 2018, el venezolano Salvador Pérez, receptor de los Reales de Kansas City, hace un tiro para retirar en primera a Kevin Kiermaier, de los Rays de Tampa Bay (AP Foto/Chris O'Meara, archivo)

SURPRISE, Arizona, EE.UU. (AP) — El cátcher Salvador Pérez se someterá a una cirugía de Tommy John para reparar un ligamento roto en el codo derecho, y se perderá toda la campaña de 2019 con los Reales de Kansas City.

Pérez, seis veces elegido para el Juego de Estrellas, tomó la decisión el martes, tras recibir una segunda opinión del doctor Neal ElAttrache, médico de los Dodgers de Los Ángeles. El venezolano se lastimó el codo la semana anterior, durante un entrenamiento, y dijo días después que abrigaba ligeras esperanzas de seguir jugando pese al problema.

En vez de ello, irá al quirófano este miércoles.

“No había nada que nos pudiera preparar para esto. No había información que nos llevara a pensar en esta dirección”, aseveró el gerente general de los Reales, Dayton Moore. “Salvy no tenía problemas. No presentaba síntomas. Es un jugador que presentaba cierto desgaste, como cualquier receptor de 28 años que ha jugado desde los 12. No hubo señales de advertencia o algo así”.

Pérez bateó sólo para .235 la campaña pasada, pero sacudió 27 jonrones y produjo 80 carreras. Aportó además una presencia serena y fiable detrás del plato.

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2015 era considerado una pieza valiosa en el proceso de reconstrucción de los Reales, que dan pasos para volver a los playoffs, con una joven pero promisoria rotación de abridores.

Ahora, Cam Gallagher y el colombiano Meibrys Viloria compartirían tiempo como receptores.

“Tenemos suerte por contar con dos catchers realmente buenos y jóvenes, que tienen muchas ventajas”, dijo Moore. “Cam es un joven que puede jugar de verdad como receptor. Confiamos bastante en su capacidad para enviar las señales en un juego, y nos gusta también Viloria, como un pelotero en ascenso”.

Moore añadió que podría echar un ojo a los agentes libres que siguen disponibles. Es el caso del boricua Martín Maldonado.

De igual forma, Kansas City podría proponer canjes a otros clubes.

Pérez ha ganado el Guante de Oro de la Liga Americana en cinco de los últimos seis años. Maldonado rompió esa cadena en 2017.