Persona evacuada de China es 15to caso de virus en EEUU

Foto tomada el 2 de febrero del 2020 de edificios vacíos en la base militar San Antonio-Lackland, Texas. El Departamento de Defensa ha ofrecido alojamiento temporal a personas evacuadas desde China y llevadas a Estados Unidos debido al coronavirus. (Todd Holly de la Fuerza Aérea de EEUU, vía AP, File)

NUEVA YORK (AP) — Una persona que había sido evacuada desde China y colocada bajo cuarentena en Texas es la 15ta que tiene el coronavirus en Estados Unidos, informaron el jueves las autoridades del país.

El enfermo, que había sido transportado a la base de la fuerza aérea Lackland en San Antonio la semana pasada, está bajo cuarentena en un hospital y en condición estable. La infección fue confirmada mediante un examen de laboratorio la noche del miércoles.

Dos personas evacuadas y llevadas a la base de la Infantería de Marina en Miramar, en el sur de California, también estaban infectadas.

Cientos de personas, entre ellas empleados del Departamento de Estado y sus familias, han sido llevados a bases militares en Texas, California y Nebraska procedentes de Wuhan, la ciudad china donde se originó el brote.

Decenas de miles de casos de la enfermedad, conocida como COVID-19, han sido reportados a nivel mundial, la gran mayoría en China.

El virus puede causar fiebre, tos, dificultad al respirar y neumonía. Expertos opinan que se contagia mediante sustancias emanadas cuando una persona tose o estornuda, igual que la influenza.

El Departamento de Noticias sobre Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. The Associated Press es la única responsable de su contenido.