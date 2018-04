Piñera niega nepotismo tras nombrar embajador a su hermano

El presidente chileno Sebastián Piñera habla en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, el viernes 13 de abril de 2018. (AP Foto/Martín Mejía)

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El presidente chileno Sebastián Piñera negó el domingo que haya nepotismo en el nombramiento de su hermano como embajador ante Argentina.

“En esto no ha habido ningún acto de nepotismo. Yo no he nombrado a Pablo Piñera por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido que reúne todos los requisitos que acabo de plantear" y nadie ha puesto en duda esa situación, manifestó el mandatario en un acto público por el Día de la Tierra.

El presidente hizo sus declaraciones tras la polémica en Chile por el nombramiento el jueves de su hermano Pablo como embajador ante el país vecino, lo que suscitó fuertes críticas de la oposición y de líderes políticos conservadores.