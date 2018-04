Población colombiana sin energía por atentado de las FARC

BOGOTÁ (AP) — Una población del sur de Colombia permanecía el viernes sin energía tras un atentado con explosivos que derrumbó una torre eléctrica y que las autoridades atribuyeron a disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El general del ejército Jorge Hoyos dijo a periodistas que el derrumbe de la torre se produjo la víspera en horas de la tarde cerca de la población María, al sur del departamento de Nariño.

“Este atentado se lo atribuimos a disidencias de las FARC que operan en la zona”, afirmó.

Horas después, Hoyos confirmó que tropas del ejército llegaron a la zona afectada “con varios ingenieros que repararán la torre afectada, y les estamos garantizando su seguridad y esperamos que antes del próximo domingo se restablezca la energía”.

En tanto el gobernador de Nariño, Carlos Romero, dijo The Associated Press que “estamos adelantando un plan de contingencia con varias plantas eléctricas en diferentes zonas de Tumaco, pero éstas no son suficientes. Esperamos que prontamente se restablezca de nuevo la energía”.

Este es el segundo ataque contra torres de energía en la población de Tumaco y sus alrededores en menos de 15 días que han dejado sin energía a más de 200.000 personas. Tras el primer atentado esa población se quedó sin electricidad por cuatro días.

El alcalde de Tumaco, Hernán Cortés, se mostró muy preocupado por el nuevo atentado contra la infraestructura eléctrica y pidió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos fortalecer la seguridad en la zona. “Esto no se resuelve con pañitos de agua tibia. Esto no se resuelve únicamente con una acción social momentánea o con asistencialismo”, dijo a la local RCN Radio.

Cortés señaló que Tumaco “está pasando un momento muy complicado, porque cuando no era la guerrilla de las FARC eran los paramilitares y ahora los disidentes que no nos dejan en paz”.

El ministro de la defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, luego de un evento de ascensos de suboficiales en el noroccidente de Bogotá, señaló que se envió a un grupo de militares a la zona de Tumaco para encontrar a los disidentes de las FARC, que “están afectando la tranquilidad de esa población, y tengan la certeza que muy pronto tendremos muy buenos resultados”.

Según el comandante de las fuerzas militares, general Alberto Mejía, hay más de 1.200 disidentes de las FARC luego de que ese grupo guerrillero firmara la paz con el gobierno hace más de año.