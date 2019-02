Por primera vez, Kim responde a preguntas de periodistas

HANÓI, Vietnam (AP) — Si la cumbre del presidente estadounidense Donald Trump con Kim Jong Un pasa a la historia, podría ser por un hecho casi seguramente inédito: el líder norcoreano respondió a una pregunta espontánea de un periodista estadounidense.

Y momentos después, como para demostrar que no fue accidental, respondió a otra.

Con aire confiado y su voz habitualmente ronca, Kim respondió sin vacilar cuando un periodista acreditado en la Casa Blanca le pidió su opinión sobre las perspectivas de la cumbre: "Todavía no se puede decir. No haré pronósticos, pero siento instintivamente que se producirá un buen resultado".

El ministerio surcoreano de Unificación, que trata de los asuntos norcoreanos, no supo confirmar si era la primera vez que Kim respondía a preguntas de un periodista extranjero. Lo cierto es que los reporteros no tuvieron oportunidades para hacerle preguntas durante sus tres cumbres con el presidente surcoreano Moon Jae-in y sus cuatro encuentros con el mandatario chino Xi Jinping.

En junio, Kim hizo oídos sordos a las preguntas durante su primera cumbre con Trump, en Singapur. En 2013, durante la inauguración de un museo de guerra en Pyongyang, le gritaron preguntas a las que no respondió.

El primer periodista que obtuvo una respuesta el jueves fue David Nakamura, del Washington Post, como miembro del grupo que tenía acceso cercano a los mandatarios.

"Pregunté a Kim Jong Un si confiaba en llegar a un acuerdo con @realDonaldTrump", tuiteó Nakamura. "Respondió: 'Todavía no se puede decir. No diría que soy pesimista'".

Poco después, al tener acceso al inicio de la última jornada de la cumbre, Kim respondió a preguntas de The Associated Press, Reuters y Bloomberg, entre otros. Consideró que sería una buena idea abrir una oficina de enlace de Estados Unidos en Pyongyang y dijo a través de un intérprete que no estaría en Hanói si no estuviera dispuesto a hablar sobre la desnuclearización.

Los intérpretes _ Yun-hyang Lee, por Trump, y Sin Hye Yong, por Kim_ cumplieron una función crucial.

Por lo general, las preguntas a los gritos no se traducen, pero ya que Trump respondía, parecía natural que Kim hiciera lo propio. Los intérpretes tradujeron e interpretaron. Adicionalmente, Kim se prestó al juego.