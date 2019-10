¿Qué incluye el acuerdo propuesto para el Brexit?

Manifestantes en contra del Brexit ondean banderas cerca del Parlamento en Londres, el jueves 17 de octubre de 2019. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

BRUSELAS (AP) — Gran Bretaña y la Unión Europea están cerca de llegar a un acuerdo para el Brexit y, de ser ratificado, tanto personas como negocios tendrán finalmente un poco de certidumbre respecto a lo que les espera una vez que se concrete la salida británica del bloque.

Eso en caso de ser ratificado. No es la primera vez que ambas partes proclaman un acuerdo antes que los legisladores en Londres lo echen abajo. La ex primera ministra Theresa May logró un trato con la UE en diciembre de 2018, pero el Parlamento lo rechazó en tres ocasiones.

A continuación ofrecemos un vistazo a lo que incluye el nuevo acuerdo, y en qué difiere del pacto de May que fue rechazado.

FRONTERA IRLANDESA

Desde el inicio de las negociaciones hace más de dos años, el impedimento clave al acuerdo ha sido hallar la forma de que los productos y las personas sigan cruzando libremente la frontera entre Irlanda, país miembro de la UE, e Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido. Una frontera abierta es vital para la economía de la región, y es la base para el proceso de paz norirlandés.

El acuerdo propuesto resuelve el problema al mantener a Irlanda del Norte alineado con las reglas del mercado individual de la UE para productos _por lo que las revisiones fronterizas son innecesarias_ y de paso elimina las revisiones de aduana en la frontera irlandesa.

Aparte de la sección respecto a Irlanda del Norte, el acuerdo es prácticamente el mismo que el de May. Plantea los términos de la salida de Gran Bretaña del bloque, incluyendo:

PERIODO DE TRANSICIÓN: En caso que el pacto sea ratificado, Gran Bretaña saldrá de la UE el 31 de octubre pero permanecerá en el mercado del bloque y estará atada a sus reglas hasta el final de diciembre de 2020, mientras ambas partes diseñan una nueva relación comercial.

GASTOS DE SEPARACIÓN: Gran Bretaña acepta cubrir las aportaciones para las pensiones del personal y los compromisos a los programas de la Unión Europea que el Reino Unido creó siendo integrante del bloque para el periodo de financiamiento que se extiende hasta 2020.