R Kelly enfrenta 11 nuevos cargos de abuso sexual en Chicago

El cantante R. Kelly, en el centro, llega a un juzgado en Chicago para una audiencia el martes 7 de mayo del 2019. (AP Foto/Matt Marton) El cantante R. Kelly, en el centro, llega a un juzgado en Chicago para una audiencia el martes 7 de mayo del 2019. (AP Foto/Matt Marton) Photo: Matt Marton, AP Photo: Matt Marton, AP Image 1 of / 1 Caption Close R Kelly enfrenta 11 nuevos cargos de abuso sexual en Chicago 1 / 1 Back to Gallery

CHICAGO (AP) — R. Kelly fue acusado de 11 nuevos cargos sexuales, algunos de los cuales conllevan una sentencia de hasta 30 años en prisión.

Los fiscales del condado de Cook presentaron las nuevas acusaciones contra el cantante de R&B el jueves. La lista incluye múltiples cargos de abuso sexual agravado, abuso sexual mediante el uso de fuerza y abuso sexual agravado de una víctima de entre 13 y 16 años, reportó el Chicago Sun-Times citando documentos de la corte publicados en línea.

Cuatro de los cargos de abuso sexual agravado conllevan una sentencia de hasta 30 años en prisión.

Kelly ya enfrentaba 10 cargos de abuso sexual agravado en relación con cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad cuando ocurrieron los presuntos abusos años atrás.

Los nuevos cargos al parecer están todos relacionados con una misma víctima, identificada en los documentos de la corte con las iniciales "J.P." Los fiscales no especificaron si se trata de la misma "J.P." que figura entre las acusadoras originales, pero el abogado defensor de Kelly, Steve Greenberg, pareció sugerir que lo es en un tuit el jueves.

Greenberg no respondió de inmediato un email de The Associated Press en busca de declaraciones. La AP tampoco pudo conseguir a Kelly para preguntarle sobre los nuevos cargos. El cantante se declaró inocente de las acusaciones originales y negó haber hecho nada malo tras su arresto en febrero.

Según el nuevo documento de la corte, los ocho primeros cargos derivan de encuentros presuntamente ocurridos entre el 1 y el 31 de enero del 2010, mientras que otros tres responden a supuestos encuentros entre el 1 de mayo del 2009 y el 31 de enero del 2010.

Entre otras cosas, los fiscales alegan que Kelly usó fuerza o amenazas para presionar a la acusadora a tener sexo con él o darle sexo oral. La acusadora era menor de edad en ese momento, lo cual extiende el plazo de prescripción de cargos a 20 años desde su 18 cumpleaños, escribieron.