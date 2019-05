Ramos dice que se queda en el Madrid, pese a oferta de China

MADRID (AP) — Sergio Ramos se queda en el Real Madrid.

El zaguero central confirmó que seguirá en el club español, pese a tener una lucrativa oferta de un club en China.

Ramos convocó a una conferencia de prensa para anunciar su decisión, asegurar que sigue feliz en el Madrid y que el dinero es algo secundario para él a estas alturas.

El capitán madridista aseveró que jugaría gratis para el equipo y que quiere retirarse con el club.

"Para nada me quiero ir, siempre he dicho que mi sueño es retirarme aquí y el presidente puede decir que nunca me iría siempre y cuando tuviese contrato y que incluso jugaría gratis porque así lo siento", declaró Ramos.

Ramos dijo que consideraría dejar el Madrid en el futuro, pero solamente si fuese para jugar con un equipo que no compite con el club español.

El central de 33 años ha jugado con el Madrid desde la campaña 2005-2006.

Las conjeturas sobre la continuidad de Ramos se dispararon tras una temporada en la que el club no conquistó ningún trofeo. Quedaron en un distante tercer lugar en la Liga española, fueron eliminados en las semifinales de la Copa del Rey por su archirrival Barcelona y cayeron ante Ajax en los octavos de final de la Liga de Campeones — torneo que ganaron en las tres pasadas ediciones.

Ramos aseguró que mantiene una relación cordial con el presidente del club, Florentino Pérez, con quien se reunió durante la semana,

"¿Quién no se ha peleado con su padre?", señaló Ramos sobre su relación con el presidente. "Era un tema de confianza y de cariño emocional con el presidente. Había cosas que no me gustaban y que me habían dolido y que era mejor solucionarlo cara a cara porque es aquí donde quiero estar.