Ready Player One encabeza taquillas de cine en Norteamérica

Esta imagen dada a conocer por Warner Bros. Pictures muestra a los personajes Aech, izquerda, y Parzival en una escena de la película "Ready Player One", dirigida por Steven Spielberg. (Warner Bros. Pictures vía AP)

LOS ÁNGELES (AP) — La cinta de acción de Steven Spielberg "Ready Player One" encabezó las taquillas de cine en Estados Unidos y Canadá este fin de semana.

Estimados de los estudios el domingo dijeron que la película ganó 53,2 millones en sus primeros cuatro días en 4.234 salas.

Basada en la popular novela de Ernest Cline y llena de referencias a la cultura popular de los ochenta, "Ready Player One" costó unos 175 millones de dólares.

La película "Tyler Perry's Acrimony" fue segunda en ingresos. Impulsado por una audiencia mayormente femenina, el filme protagonizado por Taraji P. Henson recaudó 17,1 millones de dólares el fin de semana, seguida por "Black Panther", con 11,3 millones.

Películas religiosas también compitieron por atención, incluyendo "I Can Only Imagine", que consiguió 10,8 millones, "Paul, Apostle of Christ's" con 3,5 millones y "God's Not Dead 3's", con 2,6 millones.

A continuación, las ventas estimadas en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore. Las cifras finales serán publicadas el lunes.

1."Ready Player One”, 41,2 millones de dólares

2."Tyler Perry's Acrimony”, 17,1 millones.

3."Black Panther”, 1,3 millones.

4."I Can Only Imagine”, 10,8 millones.

5."Pacific Rim Uprising”, 9,2 millones.

6."Sherlock Gnomes”, 7 millones.

7."Love, Simon”, 4,8 millones.

8."Tomb Raider”, 4,7 millones.

9."A Wrinkle in Time”, 4,7 millones.

10."Paul, Apostle of Christ”, 3,5 millones.