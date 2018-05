Realizan simulacro de votación en Venezuela

CARACAS (AP) — La autoridad electoral de Venezuela realizó el domingo un simulacro de votación a nivel nacional para probar los procedimientos de los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro busca la reelección, que los mayores partidos opositores están boicoteando por considerar que el sistema electoral es fraudulento.

Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, desestimó las dudas que esgrimen sus críticos en Venezuela y el extranjero sobre la pulcritud de los comicios.

Lucena indicó que el organismo electoral garantiza que los resultados de las elecciones del 20 de mayo serán un fiel reflejo de la voluntad de los venezolanos y pidió a organismos y gobiernos extranjeros que dejen al país "vivir en paz, déjennos decidir” mediante el voto.

El CNE, donde cuatro de sus cinco directores son cercanos al gobierno, es repetidamente acusado de fijar las fechas de las elecciones y sus condiciones para que se ajusten a los objetivos políticos del Ejecutivo. Varios candidatos y partidos opositores fueron inhabilitados de participar.

Maduro figura como favorito para lograr la reelección por seis años más. Los principales partidos de oposición han boicoteado el proceso, pero se han postulado candidatos entre los que destaca el independiente Henri Falcón, quien rompió con la postura de la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en marzo a fin de postularse a la presidencia.

La alianza _que agrupa a una veintena de partidos_ llamó a no participará en los comicios bajo el argumento de que no existen elementos suficientes para garantizar una elección justa y transparente. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de la región han rechazado el proceso y han advertido que no reconocerán los resultados.

El simulacro fue aprovechado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para probar su maquinaria electoral, que incluye la revisión de su estructura y afinar la logística para trasladar a sus simpatizantes a los centros de votación, así como designar a las personas que se asegurarán de que estos acudan a votar, informó el oficialismo.

Maduro ha dicho que cada uno de sus partidarios tiene que reunir 10 votantes para asegurar el triunfo. El mandatario además ha ofrecido premiar a todos los que voten y que tengan el llamado "carnet de la Patria", un instrumento de identificación creado para tener acceso a los programas sociales del gobierno.

En declaraciones a periodistas en el lugar donde acudió para participar en el ensayo, Maduro expresó su satisfacción el desarrollo del simulacro al que catalogó como un ejercicio de paz y resaltó que el proceso es una muestra más de que los venezolanos tienen el derecho de ir libremente a votar por el candidato de su preferencia.

Maduro, que confía en salir victorioso pese a que es señalado en las encuestas como el principal responsable de la crisis, atribuye los altos precios y la escasez de productos básicos a una "guerra económica" promovida por adversarios políticos y empresarios para desestabilizar su gobierno.