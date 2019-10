Redskins despiden a coach Jay Gruden tras inicio de 0-5

ARCHIVO - En imagen de archivo del 29 de septiembre de 2019, el entrenador en jefe de los Redskins de Washington, Jay Gruden, sigue las acciones del partido ante los Giants de Nueva York, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger, archivo)

WASHINGTON (AP) — El entrenador en jefe Jay Gruden fue despedido por los Redskins de Washington el lunes después de arrancar con marca de 0-5 su sexta temporada con el equipo, un periodo en que solo una vez lo llevó a playoffs.

Los Redskins registraron un récord total de 35-49-1 bajo las órdenes de Gruden, cuyo hermano Jon tiene las riendas de los Raiders de Oakland.

Una persona enterada de los planes del equipo dijo a The Associated Press que el entrenador de la línea ofensiva, Bill Callahan, reemplazaría temporalmente a Gruden. Callahan ha sido coach de los Raiders en la NFL y de Nebraska a nivel universitario.

La persona habló a condición del anonimato dado a que el nuevo papel de Callahan no ha sido anunciado de manera oficial.

Daniel Snyder, el dueño de los Redskins, y Bruce Allen, el presidente del equipo, informaron a Gruden su despido la mañana del lunes, un día después de una derrota de 33-7 ante los Patriots de Nueva Inglaterra. Allen tenía programada una inusual conferencia de prensa el lunes por la tarde.

"En los primeros cinco años de la temporada 2019, el equipo claramente no se ha desempeñado al nivel esperado, y todos compartimos esa responsabilidad. Mirando hacia adelante, estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos colectivamente como organización para cambiar las cosas y darle a nuestros aficionados y exintegrantes de los Redskins un equipo del que puedan sentirse orgullosos en 2019 y más adelante", señaló el comunicado sobre el cese de Gruden.

Tras el descalabro ante Nueva Inglaterra, a Gruden se le preguntó si sabía cuál era su situación con los Redskins.

“Nadie me ha dicho nada, y no me siento preocupado. Solo esperaré a ver qué ocurre”, respondió el coach, cuyo contrato abarcaba la próxima temporada. “Si mi llave funciona el lunes, seguiré trabajando”.

Los Redkins rara vez han lucido como un equipo competitivo esta campaña, ubicados en el lugar 30 de los 32 equipos de la NFL tanto a la ofensiva _con un promedio de 14,6 puntos_ como a la defensiva _permitiendo 30,2 puntos por juego. El único equipo que registra una peor ubicación en ambas áreas son los Dolphins de Miami, que con récord de 0-4 descansaron esta semana.

Los Redskins visitan Miami el próximo domingo.