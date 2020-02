Regresa a Casa Blanca colaboradora de confianza de Trump

ARCHIVO - Foto de archivo, 27 de febrero de 2018, de la directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, en el Capitolio en Washington. Hicks, una de las colaboradoras más antiguas y de mayor confianza del presidente Donald Trump, regresa a la Casa Blanca, se informó el jueves 13 de febrero de 2020. (AP Foto/J. Scott Applewhite) less ARCHIVO - Foto de archivo, 27 de febrero de 2018, de la directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, en el Capitolio en Washington. Hicks, una de las colaboradoras más antiguas y de mayor ... more Photo: J. Scott Applewhite, AP Photo: J. Scott Applewhite, AP Image 1 of / 1 Caption Close Regresa a Casa Blanca colaboradora de confianza de Trump 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — Hope Hicks, una de las colaboradoras más antiguas y de mayor confianza del presidente Donald Trump, regresa a la Casa Blanca cuando la campaña de reelección empieza a cobrar impulso.

Hicks será asesora presidencial junto con el yerno y colaborador sénior Jared Kushner, dijo una persona conocedora de la situación que habló bajo la condición de anonimato al anticiparse al anuncio público.

Ella no formará parte del departamento de comunicaciones de la Casa Blanca, como antes, sino que colaborará con Kushner y el director político de la presidencia Brian Jack, confirmó un funcionario.

Hicks, que fue miembro del equipo original de campaña de Trump en 2016 y luego directora de comunicaciones de la Casa Blanca, renunció en 2018 para incorporarse a la cadena Fox Corporation como vicepresidenta ejecutiva y gerente de comunicaciones.

"He trabajado con Hope durante casi seis años y puedo decir que es una de las personas más talentosas e inteligentes que he conocido", dijo en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham. "Siempre me han impresionado su confianza serena, lealtad e idoneidad y me siento más que complacida al darle la bienvenida nuevamente a la Casa Blanca".

"Nadie está más consagrado a aplicar la agenda del presidente Trump que Hope Hicks", dijo Kushner en un comunicado. "Nos complace tenerla nuevamente en el equipo".

Hicks no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.

Conocida por su lealtad y su presencia discreta en público, Hicks formaba parte del círculo íntimo que recorría el país con Trump a bordo de su jet privado cuando libraba su insólita campaña por la candidatura republicana y luego por la presidencia en 2015-2016. Es descrita como una persona excepcionalmente hábil para comprender el estado de ánimo del presidente y ayudar a otros a manejar sus instintos.

Otro excolaborador personal de vieja data, John McEntee, también regresó a la Casa Blanca, de la que fue despedido en 2018.