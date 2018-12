Renuncia enviado de EEUU para coalición anti-Estado islámico

WASHINGTON (AP) — Brett McGurk, enviado de Estados Unidos para la coalición global que combate al grupo Estado Islámico, renunció en protesta por la abrupta decisión del presidente Donald Trump de retirar a los efectivos estadounidenses de Siria, dijo un funcionario.

McGurk se suma al secretario de Defensa, Jim Mattis, como otra de las figuras experimentadas en seguridad nacional que han dejado al gobierno.

Hace solo 11 días, McGurk había dicho que sería “aventurado” considerar derrotado al EI y por lo tanto sería imprudente retirar a las fuerzas estadounidenses. McGurk decidió adelantar su intención original de dejar el puesto a mediados de febrero.

McGurk, nombrado por el presidente Barack Obama en 2015 y dejado en el cargo por Trump, afirmó en su carta de renuncia que los extremistas están a la huida, pero todavía no derrotados, y que el retiro prematuro de las fuerzas estadounidenses de Siria podría crear las condiciones que favorecieron el surgimiento del EI. También citó avances por la intensificación de la campaña contra el EI pero advirtió que la misión no estaba aún concluida.

La carta de McGurk, entregada el viernes al secretario de Estado, Mike Pompeo, fue descrita el sábado a The Associated Press por un funcionario con conocimiento del contenido. El funcionario habló a condición del anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre el asunto antes de la difusión de la carta.

Trump minimizó la renuncia al tuitear la noche del sábado que “no conozco” al enviado y se trata de un “acontecimiento intrascendente”. El presidente hizo hincapié en que McGurk tenía previsto irse pronto y agregó: “¿Fanfarrón?”

Después de que se dio a conocer la renuncia de McGurk, Trump defendió de nuevo su decisión de retirar a todos los a 2.000 efectivos estadounidenses de Siria en las próximas semanas.

“Inicialmente íbamos a estar ahí tres meses y eso fue hace siete años: nunca nos fuimos”, tuiteó Trump. “Cuando me convertí en presidente, ISIS actuaba a sus anchas. Ahora está derrotado en gran medida; y deberá ser fácil para otros países de la zona, como Turquía, ocuparse de los remanentes. ¡Volvemos a casa!”

Aunque la guerra civil estalló en 2011 en Siria, Estados Unidos comenzó sus ataques aéreos contra el EI hasta septiembre de 2014, y los efectivos estadounidenses ingresaron hasta 2015 en territorio sirio.

La periodista de The Associated Press, Susannah George, contribuyó a este despacho.