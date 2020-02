Reporte: Hubo más víctimas de incendio de 2018 en California

PARADISE, California, EE.UU. (AP) — Médicos y otros expertos aseguran que al menos otras 50 personas, la mayoría ancianas o enfermas, murieron a consecuencia del incendio de 2018 que arrasó la localidad de Paradise, California, pero no están incluidas en el conteo oficial de víctimas, de acuerdo con una investigación del periódico Chico Enterprise-Record.

Las autoridades han dicho que el peor incendio en la historia de California dejó 85 muertos. Sin embargo, el periódico señaló el martes en un artículo que había identificado por lo menos otras 50 muertes relacionadas, pero no atribuidas, al incendio.

Esos decesos adicionales corresponden a personas que vivían en casas, comunidades de jubilados y hogares para ancianos en las localidades de Magalia, Paradise y Concow, de acuerdo con los domicilios integrados en las acusaciones de muertes por negligencia en un caso legal contra Pacific Gas & Electric. El inicio del incendio fue atribuido al equipo de la compañía eléctrica.

Cada reclamación fue examinada a fondo por un experto médico y un abogado, y los peticionarios tuvieron que reunir pruebas para mostrar que la persona no habría muerto si no fuera por el incendio. Algunas reclamaciones fueron rechazadas, dijeron los abogados, porque las pruebas no necesariamente serían aceptadas por la corte.

Los abogados dijeron que la base de datos en línea utilizada para registrar las reclamaciones no es perfecta, así que la cifra podría carecer de exactitud.

Joe Earley, abogado que lleva varias reclamaciones contra PG&E y también un sobreviviente del incendio, describió la lista como “la punta del iceberg”. Señaló que la mayoría de las personas a cuyos parientes él representa tenían problemas de salud, eran ancianas y murieron poco después del incendio.

“A mi parecer esas personas son tan víctimas como las demás”, apuntó.