Resolver litigio, prioridad de federación de fútbol de EEUU

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 6 de diciembre de 2019, Cindy Parlow Cone, entonces videpresidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, participa en una reunión del consejo directivo de ese órgano en Chicago (AP Foto/Charles Rex Arbogast, archivo)

NUEVA YORK (AP) — La presidenta entrante y el nuevo director general de la Federación de Fútbol de Estados Unidos aprovecharon sus primeras conferencias de prensa para enfatizar que priorizarán la búsqueda de un arreglo en la demanda presentada por las integrantes de la selección.

“Se ha hecho mucho daño, y creo que vamos a tener que reconstruir esa confianza y la relación. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana”, consideró el martes la presidenta Cindy Parlow Cone. “Va a requerirse mucho esfuerzo, tiempo y energía de U.S. Soccer (la Federación) para reconstruir esa confianza, no sólo entre nuestras seleccionadas nacionales, sino entre nuestros aficionados y todos los involucrados en este deporte”.

Las jugadoras señalan que no reciben una paga equitativa respecto de los integrantes de la selección masculina. Han exigido más de 66 millones de dólares como indemnización bajo la Ley de Paga Equitativa y Derechos Civiles de 1964. El juicio está previsto para el 5 de mayo en una corte federal de Los Ángeles.

“La solución aquí es clara, simple e inequívoca: paga equitativa”, respondió Molly Levinson, vocera de las futbolistas.

En documentos legales presentados este mes antes del juicio, la Federación indicó que las mujeres no tenían las capacidades físicas ni las mismas responsables en comparación con los integrantes de la selección masculina. Ese argumento causó muestras de indignación, incluida una protesta de las seleccionadas, quienes portaron sus camisetas volteadas de revés para ocultar el escudo de la federación en el marco de un partido.

Carlos Cordeiro, presidente de la Federación, terminó renunciando, y el organismo cambió de despacho de abogados.

La directora general de la Federación, Lydia Wahike, está suspendida con goce de sueldo, reveló el martes ESPN. Parlow Cone dijo que un despacho externo seguirá colaborando con la Federación para revisar qué llevó a la presentación de semejantes argumentos y “determinar dónde se descompuso ese proceso”.

Parlow espera programar conversaciones en busca de un arreglo.

“No pienso que un juicio sea bueno para las partes ni para el fútbol”, indicó.

De 41 años y excampeona olímpica y mundial, Parlow Cone era vicepresidenta de la Federación hasta el 12 de marzo, cuando dimitió Cordeiro.

Will Wilson, exejecutivo de la MLS y tío del retirado quarterback de la NFL Andrew Luck, fue contratado el lunes como director general, en reemplazo de Dan Flynn, quien se retiró en septiembre. Wilson, de 52 años, había sido uno de los jefes de la división del Wasserman Media Group, que representa los jugadores de la NFL.