OPEP posterga decisión sobre producción

Reporteros hacen guardia ante la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena, Austria, el 5 de diciembre de 2018. (AP Foto/Ronald Zak) Reporteros hacen guardia ante la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena, Austria, el 5 de diciembre de 2018. (AP Foto/Ronald Zak) Photo: Ronald Zak, AP Photo: Ronald Zak, AP Image 1 of / 1 Caption Close OPEP posterga decisión sobre producción 1 / 1 Back to Gallery

VIENA (AP) — Los países de la OPEP, envueltos en un intento de apuntalar el precio del petróleo, postergaron el jueves la decisión sobre en cuánto reducir la producción hasta que negocien con Rusia cuál será el aporte de ese país a la causa.

La postergación podría ser señal de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo no tiene unidad política para reducir la oferta y está sufriendo la presión política ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump para que no suban los precios. Otros la interpretaron como una táctica para hacer que Rusia se incorpore a las gestiones.

El precio del petróleo ha disminuido en un 25% debido a que los países productores _incluyendo Estados Unidos_ están ofreciendo gran cantidad del producto. Su cotización disminuyó aún más el jueves ante la falta de decisión en la OPEP y las preocupaciones generalizadas sobre el crecimiento económico mundial.

Arabia Saudí, el país con más peso en la OPEP, dijo el jueves que estaba a favor de recortar la producción en un millón de barriles al día.

Pero al salir del encuentro, el ministro de energía saudí Khalid Al-Falih declaró: “Todavía estamos deliberando”. Añadió que los países están negociando la cuota de reducción que le tocará a cada uno.

Irán, enemigo de los saudíes y miembro importante de la OPEP, se ha resistido a reducir la producción en vista de los efectos económicos que están teniendo allí las sanciones económicas estadounidenses. Pidió que se le exceptúe de la disminución.

Los países de la OPEP ahora analizarán el tema con Rusia, que no es miembro del cártel pero ha estado coordinando sus niveles de producción a fin de respaldar al mercado.

Al-Falih dijo que se tomará una decisión después de consultas todo el día el viernes.

“No estoy cien por ciento seguro”, declaró.

Algunos expertos interpretaron esa ambigüedad como una táctica de los países de la OPEP, de abstenerse de especificar un nivel de producción justo antes de pedirle a Moscú y otros países no miembros a que disminuyan su oferta.

“Si hubiesen revelado sus niveles (Rusia y los demás) simplemente ajustarían su estrategia de negociación”, opinó Jan Edelmann, analista del HSH Nordbank.

Sea cual sea la lógica, la ambigüedad hizo bajar más el precio del petróleo. La marca Brent, usada como referencia internacional, bajó 2,20 dólares para ubicarse en 59,36 dólares el barril.

La caída de los precios del petróleo será un alivio para los consumidores comunes y para las empresas necesitadas de combustible, particularmente en momentos en que el crecimiento económico mundial se está aletargando. Encima de eso, Trump en público ha estado presionando a la OPEP para que no reduzca su producción: "Ojalá que la OPEP siga dejando que fluya el petróleo y no lo restrinja. ¡El Mundo no quiere ni necesita unos precios del petróleo más altos!”, tuiteó el mandatario.

Si bien Arabia Saudí ha indicado que está dispuesta a reducir la producción, ello se puede ver complicado por la decisión de Trump de no castigar al país por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Un grupo de senadores estadounidenses, tras una sesión informativa de inteligencia, dijeron estar convencidos de que el príncipe saudí Mohammed bin Salman estuvo involucrado en la muerte de Khashoggi. Algunos expertos opinan que eso le da ventaja a Estados Unidos sobre los saudíes, pero Al-Falih negó eso el jueves.

___

Contribuyeron a esta nota los corresponsales de The Associated Press David Rising y Geir Moulson en Berlín, y Anthony Mills en Viena. Piovano reportó desde Londres.