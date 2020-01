Rinden homenajes a Kobe Bryant durante jornada en Australia

La estadounidense Coco Gauff, al frente, usa un calzado con el número 24 escrito en tributo al fallecido Kobe Bryant durante su partido en dobles al lado de su compatriota Caty McNally ante las japonesas Shuko Aoyama y Ena Shibahara en el Abierto de Australia, el lunes 27 de enero de 2020, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Dita Alangkara) less La estadounidense Coco Gauff, al frente, usa un calzado con el número 24 escrito en tributo al fallecido Kobe Bryant durante su partido en dobles al lado de su compatriota Caty McNally ante las japonesas Shuko ... more Photo: Dita Alangkara, AP Photo: Dita Alangkara, AP Image 1 of / 2 Caption Close Rinden homenajes a Kobe Bryant durante jornada en Australia 1 / 2 Back to Gallery

MELBOURNE (AP) — Rindiendo un homenaje sin necesidad de decir una sola palabra, Nick Kyrgios vistió un jersey de los Lakers de Los Ángeles con el número 8 en honor al fallecido Kobe Bryant el lunes previo a su partido más importante en el Abierto de Australia ante el número uno del mundo, el español Rafael Nadal.

La tenista estadounidense Coco Gauff escribió los números 8 y 24 de Bryant, junto con la frase "Mentalidad Mamba", en sus zapatillas durante un duelo de dobles en Melbourne Park.

La repentina muerte de Bryant en un accidente del helicóptero en que viajaba cerca de Los Ángeles el domingo, junto con su hija Gianna de 13 años y siete personas más, ha sacudido y dolido a deportistas y aficionados de todo el mundo.

Después de su derrota en cuatro sets ante Nadal en la cancha central de Melbourne Park, una de las sedes más importantes del tenis a nivel mundial, el australiano de 24 años se presentó a la conferencia de prensa vistiendo el jersey con el 24 de Bryant.

“Cuando me enteré de la noticia por la mañana me afectó mucho. Sentí mucho dolor durante todo el día", indicó Kyrgios, que suele usar jerseys de equipos de la NBA durante el calentamiento. “Yo nunca conocí personalmente a Kobe. Pero el básquetbol es prácticamente mi vida. Lo he seguido desde que tengo memoria”.

Kyrgios agregó que durante el choque con Nadal en la cancha Rod Laver usó la tragedia a manera de motivación.

“Me fue de gran ayuda esta noche evaluar lo que él representó, por lo que él quería ser recordado. Cuando me hallaba un rompimiento abajo en el cuarto set, definitivamente pensé sobre eso. Yo remonté", dijo.

Aficionados en las tribunas también vestían jerseys de Bryant con los números 8 o 24. Los organizadores del Abierto de Australia también proyectaron un corto video tributo a Bryant previo al encuentro, uno de los más esperados en el major de dos semanas que marca el inicio de la temporada.

Darren Cahill, entrenador de la bicampeona de majors Simona Halep y quien trabaja como analista televisivo para ESPN, dijo haberse “sentido enfermo” cuando desde temprano se enteró de la muerte de Bryant.

“Sin duda siempre admiré lo que él solía hacer como deportista, como un profesional, un basquetbolista increíble", añadió Cahill. "Y especialmente la muerte de su hija, también. No puedo imaginar nada peor".

La extenista australiana y comentarista de televisión Rennae Stubbs dijo conocer a Bryant como un gran aficionado al tenis.

“Vimos mucho a Kobe en el U.S. Open _acudió muchas veces el año pasado", explicó Stubbs. “Visitó el set de ESPN en muchas ocasiones. Fue comentarista durante la mitad del partido de Coco Gauff en compañía de nuestro equipo. Lo vimos varias veces. Lo vi conversando con Serena después de un juego”.