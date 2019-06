Rivales británicos de Boris Johnson tratan de alcanzarlo

El aspirante al liderato del Partido Conservador británico Boris Johnson sale de su casa en el sur de Londres, miércoles 19 de junio de 2019. (Dominic Lipinski/PA via AP)

LONDRES (AP) — El Partido Conservador británico se disponía el miércoles a eliminar a un candidato más de la contienda por el puesto de primer ministro, mientras los rivales se esfuerzan por alcanzar al favorito, Boris Johnson.

El exalcalde de Londres y exsecretario del Exterior lleva una gran ventaja luego de dos rondas de votación de los legisladores del partido, muchos de los cuales son partidarios del Brexit y apoyan su posición de que Gran Bretaña debe salir de la Unión Europea en la fecha prevista, del 31 de octubre.

La cifra de cinco aspirantes se reducirá entre el miércoles y el jueves y los 160.000 afiliados del partido elegirán entre los dos más votados en comicios por correo. El ganador, que se conocerá a fines de julio, sucederá a Theresa May como líder del partido y primer ministro. May renunció al liderato a principios de mes cuando el Parlamento rechazó nuevamente su acuerdo con la UE.

Johnson será casi seguramente uno de los dos finalistas. Obtuvo 126 de los 313 votos emitidos el martes y el miércoles ganó el respaldo del exsecretario del Brexit, Dominic Raab, eliminado de la contienda el día anterior.

Dominic Raab, que trató de competir con Johnson por los votos de los partidarios decididos del Brexit, apenas recibió 30 votos el martes, tres menos que el límite necesario para avanzar.

"Boris se asegurará de que saldremos de la UE en fecha", dijo Raab.

El secretario de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt, el secretario del Medio Ambiente Michael Gove, el secretario del Interior Sajid Javid y el secretario de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, siguen contendiendo en la que es ahora efectivamente una competencia por el segundo puesto y la participación en la ronda decisiva.

Stewart dijo que estaba en conversaciones con Gove para aunar sus fuerzas. La cuestión, dijo, es "quién está mejor capacitado para derrotar amable y respetuosamente a Boris Johnson".

Los cinco candidatos a suceder a May han prometido que lograrán lo que no pudo May: sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, aunque con diferentes planes para superar el estancamiento. Tienen planes muy distintos para ello y los críticos dicen que ninguno es realista.

El exsecretario de desarrollo internacional se ha presentado como el "anti-Boris", el rival pragmatista del populista Johnson. Ha pedido concesiones en el Brexit y acusa a sus rivales de promover "cuentos de hadas" sobre los acuerdos que conseguirían.

Habrá nuevas rondas el miércoles y jueves en caso necesario, hasta que queden dos. Luego habrá una votación nacional por correo en la que participarán los 160.000 afiliados.

Johnson, uno de los protagonistas de la campaña de 2016 para salir de la UE, dice que el Reino Unido debe consumar la salida en la fecha prevista del 31 de octubre, con o sin acuerdo. La UE dice que no renegociará el acuerdo que logró con el gobierno de May, rechazado tres veces por el Parlamento británico. Muchos economistas y empresarios dicen que una salida sin acuerdo provocará caos en la economía al eliminar las normas que rigen el comercio entre Gran Bretaña y la UE.