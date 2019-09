Rockero Eddie Money muere de cáncer a los 70 años

En esta foto del 6 de agosto de 2004, Eddie Money durante una actuación en Dubuque, Iowa. El rockero murió de cáncer el viernes 13 de septiembre del 2019. Tenía 70 años. (Jessica Reilly/Telegraph Herald vía AP, Archivo)

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El rockero Eddie Money murió el viernes tras anunciar recientemente que tenía un cáncer de esófago en estadio IV. Tenía 70 años.

La publicista del músico, Cindy Ronzoni, emitió un comunicado de la familia diciendo que Money murió tranquilo por la mañana en Los Ángeles.

El intéprete de voz ronca y de clase trabajadora era conocido por éxitos como "Two Tickets to Paradise" y "Take Me Home Tonight", esta última, que le mereció una nominación al Grammy en 1987, con la cantante estadounidense Ronnie Spector.