“Roma” de Cuarón gana el Globo a la mejor cinta extranjera

Yalitza Aparicio, a la izquierda, y Marina de Tavira llegan a la 76ta entrega anual de los Globos de Oro, el domingo 6 de enero del 2019 en el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP)

“Roma” de Alfonso Cuarón se alzó el domingo con el Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera poniendo a México un paso más cerca del codiciado Oscar, y el cineasta obtuvo además el premio al mejor director.

“El cine en el mejor de los casos… construye puentes a otras culturas”, dijo Cuarón al recibir la estatuilla en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. “Al construir estos puentes… comenzamos a darnos cuenta de que aunque puedan ser raras, nos son desconocidas. Empezamos a entender exactamente cuánto tenemos en común”.

El emotivo drama basado en los recuerdos de infancia de Cuarón con su niñera a principios de la década de 1970, rodado en blanco y negro en el barrio de la Ciudad de México donde creció, se impuso sobre "Capernaum" de Líbano, ''Girl" de Bélgica, ''Never Look Away" de Alemania y ''Shoplifters" de Japón.

El realizador le agradeció a las estrellas de la película Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, ambas sentadas entre la audiencia, de quienes se expresó “impresionado por el trabajo que hicieron en este filme” y “eternamente agradecido”.

Y, agregó: “Esta película no hubiera sido posible sin los colores que me hacen quien soy. Gracias familia. Gracias México”.

“Roma” representó el regreso de Cuarón a México como cineasta desde que se diera a conocer internacionalmente con “Y tu mamá también”, la cinta de 2001 que le mereció nominaciones a los Globos y los Oscar. Sus créditos desde incluyeron entre otros, “Great Expectations”, “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, “Children of Men” y “Gravity”, galardonada en 2014 con Globos de Oro y premios Oscar.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos, no considera cintas extranjeras para mejor película, por lo que el “Roma” quedó fuera del rubro principal. Este no es el caso de los Premios de la Academia, cuyas nominaciones se anuncian el 22 de enero.

Las votaciones para los Oscar comenzaban el lunes. La gala de premiación será el 24 de febrero.