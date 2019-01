“Roma” recibe 10 nominaciones al Oscar, incluyendo actrices

NUEVA YORK (AP) — “Roma” de Alfonso Cuarón recibió el martes 10 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo a mejor película, mejor cinta en lengua extranjera, mejor dirección, mejor actriz, para la debutante Yalitza Aparicio, y mejor actriz de reparto para Marina de Tavira.

La cinta mexicana también recibió candidaturas por su guion original, cinematografía, mezcla de sonido y edición de sonido.

"The Favourite” de Yorgos Lanthimos también obtuvo 10 nominaciones.

Ambas se medirán por el premio a la mejor película con "A Star Is Born", ''Green Book", ''Black Panther", ''BlacKkKlansman", ''Bohemian Rhapsody" y "Vice".

Con “Roma”, Netflix se apunta su primera nominación a mejor película, algo que la gigante del streaming buscaba con mucho. Marvel, también, se unió al club con “Black Panther”, la primera cinta de superhéroes jamás nominada a mejor película.

Spike Lee fue nominado a su primer Oscar como director 30 años después de ser postulado por el guion de “Do the Right Thing” de 1989.

Por el premio a la mejor actriz compiten, además de Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite"), Lady Gaga (“A Star Is Born”) y Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?").

Por el de mejor actriz de reparto Tavira fue postulada junto con Amy Adams ("Vice"), Regina King ("If Beale Street Could Talk"), Emma Stone ("The Favourite") y Rachel Weisz ("The Favourite").

La inclusión de ambas actrices mexicanas resultó algo sorpresiva. Claire Foy, de "First Man", quedó fuera de la contienda de las actrices de reparto.

Los nominados a mejor actor son Bradley Cooper (“A Star Is Born”), Christian Bale ("Vice"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") y Viggo Mortensen ("Green Book").

Los candidatos a mejor actor de reparto Mahershala Ali ("Green Book"), Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Sam Elliott ("A Star Is Born"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") y Sam Rockwell ("Vice"). Notabemente ausente: Timothy Chalamet ("Beautiful Boy").

Los Premios de la Academia, en su 91ra edición, se entregarán el 24 de febrero. Tras la partida de Kevin Hart como anfitrión, la gala actualmente no tiene maestro de ceremonias.