Rusia conmemora el 75 aniversario del sitio de Leningrado

Decenas de personas caminan bajo la nieve entre la llama eterna y el monumento a la Patria para depositar flores, en el cementerio de Piskaryovskoye, donde están enterradas la mayoría de las víctimas del Sitio de Leningrado de la Segunda Guerra Mundial, en San Petersburgo, Rusia, el 26 de enero de 2019. (AP Foto/Dmitri Lovetsky)

SAN PETERSBURGO, Rusia (AP) — La ciudad rusa de San Petersburgo conmemoró el domingo 75 años del final del sitio de los nazis en la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile militar en la Plaza del Palacio.

El presidente Vladimir Putin depositó una corona de flores en un monumento en el cementerio Piskarevskoye donde están sepultados cientos de miles de víctimas.

El sitio a la ciudad, que entonces se llamaba Leningrado, duró casi dos años y medio hasta que el ejército soviético expulsó al alemán el 27 de enero de 1944.

Las estimaciones sobre el número de víctimas mortales varían, pero los historiadores están de acuerdo en que más de un millón de residentes en Leningrado murieron de hambre o a causa de los bombardeos aéreos o de artillería durante el asedio.

Más de 2.500 soldados y 80 unidades de equipos militares desfilaron el domingo bajo la nieve y con temperaturas cercanas a los -18 grados Celsius (0 Fahrenheit).

Entre los vehículos que participaron en la exhibición había un T-34, un modelo de tanque que jugó un papel clave en la derrota de los nazis y se convirtió en un símbolo del valor y el sufrimiento del país en tiempos de guerra.

Durante el sitio, la mayoría de los residentes de Leningrado tuvieron que sobrevivir con escasas raciones de pan al día y cualquier otro alimento que pudieran comprar o intercambiar después de vender sus pertenencias.

Entre los que sucumbieron a las privaciones del sitio se encontraba el hermano de 1 año de Putin.

El presidente ruso no asistió al desfile luego que algunos grupos cívicos lo consideraron inapropiado dado que consideraron que el día debería conmemorar a las víctimas en lugar de hacer alarde de la fuerza militar.

El Kremlin también anunció el domingo que Putin firmó una orden para asignar 150 millones de rublos (2,3 millones de dólares) para la creación de nuevas exhibiciones en el museo estatal del sitio.

“Hoy lamentamos a los que murieron defendiendo a Leningrado, quienes a costa de sus vidas rompieron el bloqueo. Recordamos a los que trabajaron en la ciudad sitiada, quienes, arriesgándose a sí mismos, entregaron pan y medicinas en el Camino de la Vida", dijo el primer ministro Dimitry Medvedev en redes sociales.

Medvedev se refería a la carretera de hielo que atravesaba el lago Ladoga, que en ese momento era el único conducto para suministros y evacuaciones.

Tamara Chernykh, de 81 años, le dijo a The Associated Press que todavía no puede olvidar los diminutos trozos de pan que su abuela solía poner debajo de su almohada para una niña hambrienta de 4 años en Leningrado, durante los años de 1941-1942. La abuela de Chernykh murió de inanición antes de que terminara el asedio.