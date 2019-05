ARCHIVO- En esta fotografía de archivo del 6 de abril de 2016 la banda española de rock Love of Lesbian posa para un retrato en la Ciudad de México. De izquierda a derecha Santi Balmes, Joan Ramon Planell, Julian Saldarriaga y Jordi Roig. Love of Lesbian lanzó el 26 de abril de 2019 una versión de “La fuerza del destino” de Mecano con el cantantes español Iván Ferreiro que forma parte del álbum “Descanso Dominical. Tributo a Mecano”. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) less