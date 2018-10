Senador republicano critica a Trump por burlarse de Ford

SOUTHAVEN, Mississippi, EE.UU. (AP) — El senador republicano Jeff Flake fustigó el miércoles al presidente Donald Trump por burlarse de la mujer que ha acusado a su postulado a la Corte Suprema de agresión sexual. Burlarse "de algo tan delicado en un acto político no está bien", dijo Flake. "Ojalá no lo hubiera hecho. De alguna manera, es espantoso".

El voto de Flake es crucial para la confirmación de Brett Kavanaugh. Si bien dijo que votaría a favor, también pidió una investigación del FBI sobre las denuncias de la profesora Christine Blasey Ford de que Kavanaugh la agredió sexualmente cuando ambos eran estudiantes de secundaria.

Durante un acto de campaña en Mississippi el martes por la noche, Trump provocó las risas de sus partidarios al burlarse de Ford, quien aseguró en una audiencia en la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado que Kavanaugh la sujetó sobre una cama, trató de quitarle la ropa y la tapó la boca con una mano para que no gritara. Kavanaugh ha negado todo.

"¿Cómo llegó a su casa? 'No recuerdo'", dijo Trump durante el acto en Southaven, haciendo un relato caricaturizado de la comparecencia de Ford en la audiencia del Senado. "¿Cómo llegaste ahí? 'No recuerdo'. ¿Dónde queda el lugar? 'No recuerdo'. ¿Cuántos años hace que sucedió? 'No lo sé. No lo sé. No lo sé'", agregó.

Imitando la voz de Ford, añadió, "Pero bebí una cerveza... es lo único que recuerdo".

Anteriormente, tras la audiencia en el Senado, Trump había dicho que Ford le parecía "una testigo muy creíble".

El abogado de Ford, Michael Bromwich calificó el ataque de Trump de "perverso, vil y desalmado".

"¿Cabe sorprenderse de que se sintiera aterrada de declarar y que otros sobrevivientes de agresión sexual sientan lo mismo?", tuiteó Bromwich. "Ella es un ejemplo notable de valor. Él es un ejemplo de cobardía".

En Mississippi, el presidente quiso utilizar su influencia para afectar el desenlace de una elección de escasa repercusión, pero que podría alterar el equilibrio de fuerzas en el Senado.

"Un voto por Cindy (Hyde-Smith) es un voto por mí", dijo Trump.

Trump dedicó buena parte de su discurso a deplorar el trato de Kavanaugh por parte de los demócratas. "La vida de un hombre está destruida", dijo. Los demócratas, añadió, "son gente realmente malvada".