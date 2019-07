Simon Yates gana la primera etapa en los Pirineos

BAGNERES-DE-BIGORRE, Francia (AP) — El británico Simon Yates emergió victorioso de la primera etapa en los Pirineos del Tour de Francia tras completar una larga fuga.

Yates, campeón de la Vuelta de España el año pasado, lanzó un contraataque por detrás de un grupo de fugados y fue acompañado al frente por el austríaco Gregor Mühlberger y el español Pello Bilbao.

Los tres se mantuvieron juntos hasta el embalaje de 200 metros a la meta en Bagneres-de-Bigorre.

Yates tomó la iniciativa al lanzar el esprint y superó a Bilbao para su primera victoria de etapa en el Tour.

"No estaba demasiado confiado en que podría vencerles”, reconoció Yates. “No sabía cuán rápidos eran los dos, pero mi director deportivo me recomendó que tomara la última curva de primer y me pone contento que salió bien. El ganar etapa en las tres grandes vueltas me hace sentir muy orgulloso”.

Con el Tour internándose en la alta montaña con una etapa que incluyó dos ascensos de primera categoría, los candidatos al título se vigilaron mutuamente y no atacaron, preservando fuerzas para los días más arduos que se aproximan. El pelotón con los favoritos cruzó la meta con un retraso de 9 minutos y 35 segundos, sin que se registrasen cambios significativos en la clasificación general.

El francés Julian Alaphilippe retuvo la casaca amarilla de líder general de cara a la contrarreloj que se disputará el viernes en Pau. Aventaja por 1 minuto y 12 segundos al británico y campeón defensor Geraint Thomas. El colombiano Egan Bernal, compañero de Thomas en el equipo Ineos, se mantuvo tercero, cuatro segundos detrás.

La etapa del viernes tendrá la segunda y última contrarreloj de este Tour, con una distancia de poco más de 27 kilómetros.

Yates había sido escudero de su hermano Adam en la ronda de tres semanas, manteniendo un perfil discreto hasta ahora.

"Se me presentó una oportunidad única”, dijo Yates. “Mi objetivo principal fue ayudar a Adam en las montañas y consideramos que eso no iba a ser necesario hoy, por lo que me uní a la fuga”.

