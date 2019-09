Sprinter Christian Coleman exonerado de dopaje

El estelar sprinter Christian Coleman será elegible para el campeonato mundial de atletismo este mes y las Olimpiadas del año próximo en Tokio luego que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos abandonó su caso por pérdida de exámenes debido a un error técnico con las fechas.

Coleman es el campeón estadounidense y favorito en los 100 metros planos, una distancia en la que tiene el mejor tiempo mundial en los últimos tres años.

El campeonato mundial arranca el 27 de septiembre en Qatar, donde Coleman buscará mejorar la medalla de plata que ganó en el 2017. En esa carrera, finalizó delante de Usain Bolt, que corría en sus últimos 100.

"Aunque este calvario ha sido exasperante y me he perdido algunas competencias que no debí haberme perdido, sé que nunca he usado substancias prohibidas y nunca he violado las reglas antidopaje”, dijo Coleman en una declaración dada a conocer por su abogado. “No puedo esperar para representar a Estados Unidos en el campeonato mundial”.

Coleman enfrentaba una posible sanción por tres “fallos de paradero” en un período de 12 meses. Eso significa que no llenó formularios sobre dónde podía encontrársele o no estaba donde dijo que estaría cuando acudieron a realizarle una prueba.