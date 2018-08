Steve Bannon opina sobre Boris Johnson y el debate del burka

LONDRES (AP) — El estratega republicano Steve Bannon opinó sobre la política británica el domingo durante una entrevista donde defendió los comentarios del ex secretario de Asuntos Exteriores Boris Johnson sobre los velos faciales musulmanes y elogió al controvertido líder británico de la extrema derecha.

El ex asistente del presidente Donald Trump dijo que Johnson “no tiene nada de qué disculparse” y no debería “postrarse ante el altar de la precisión política” luego de ser criticado por decir que las mujeres que usan burkas parecen “buzones” y “ladrones de bancos”.

Johnson hizo los comentarios en una columna de un periódico que criticaba la prohibición del uso de velos de rostro completo, como lo ha hecho Dinamarca.

“Discúlpeme, ¿en realidad no apoyaba el uso del velo?”, dijo Bannon al Sunday Times. “Todo su argumento gira alrededor de no querer prohibir el burka, pero argumenta que coincide en que es una prenda opresiva y que no tiene base en las escrituras del Corán, que es cierto”.

Johnson ha sido criticado por grupos musulmanes y políticos, incluida la primera ministra Theresa May, quien exhortó a Johnson a pedir disculpas. Sus representantes han dicho que no se disculpará.

Bannon dijo que quiere establecer un movimiento en toda Europa para unir a los votantes populistas y nacionalistas en las elecciones europeas de este año. Dijo que planea pasar 70% de su tiempo en Europa luego de las elecciones de medio periodo de noviembre en Estados Unidos.

Johnson, ex alcalde de Londres, es uno de los políticos más conocidos en Gran Bretaña y con frecuencia lo consideran para candidato a primer ministro. Renunció al gobierno conservador de May el mes pasado en una disputa por la salida del país de la Unión Europea.