Surge segundo denunciante en caso Trump-Ucrania

WASHINGTON (AP) — Un segundo denunciante ha hablado con el organismo de control interno de la comunidad de inteligencia y tiene información que respalda la queja del primer informante sobre los tratos del presidente Donald Trump con Ucrania.

Eso es según un abogado del denunciante original, quien presentó una queja formal ante el inspector general el mes pasado que desencadenó la investigación de juicio político contra el mandatario.

El abogado Mark Zaid le dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que el segundo denunciante _que al igual que el primer informante también pertenece a la comunidad de inteligencia_ no ha presentado una queja ante el inspector general, pero tiene "conocimiento de primera mano que apoyó" al denunciante original.

El denunciante original informó que Trump estaba "usando el poder de su oficina para solicitar la interferencia de un país extranjero" en las elecciones estadounidenses de 2020.

Trump y sus seguidores rechazan las acusaciones.