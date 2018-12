Tannehill jugaría su último partido con Dolphins

El quarterback de los Dolphins de Miami, Ryan Tannehill (17), se apresta a lanzar un pase previo al partido de la NFL contra los Jaguars de Jacksonville, el domingo 23 de diciembre de 2018, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) less El quarterback de los Dolphins de Miami, Ryan Tannehill (17), se apresta a lanzar un pase previo al partido de la NFL contra los Jaguars de Jacksonville, el domingo 23 de diciembre de 2018, en Miami Gardens, ... more Photo: Lynne Sladky, AP Photo: Lynne Sladky, AP Image 1 of / 1 Caption Close Tannehill jugaría su último partido con Dolphins 1 / 1 Back to Gallery

DAVIE, Florida (AP) — Ryan Tannehill espera seguir como quarterback de los Dolphins de Miami en 2019. Y ese deseo lo coloca entre la minoría en el sur de la Florida.

Los seguidores de Miami, largamente atormentados, están listos para alguien más, considerando el alboroto en Twitter y los abucheos contra Tannehill y su ofensiva en el deprimente último partido como locales del pasado fin de semana.

Es probable que los detractores obtengan su deseo. Tannehill, quien se convirtió en el quarterback titular de Miami en 2012 y quien aún no ha tenido una sola jugada en la postemporada, probablemente disputará el domingo su último partido para la franquicia.

Su contrato aumentará a 18,7 millones de dólares en salario base el próximo año, cuando podría contar por 26,6 millones contra el tope salarial, y se espera que los Dolphins busquen una alternativa más joven y económica como quarterback.

Tannehill, de 30 años, se encoge de hombros ante la incertidumbre del momento.

“No puedes pensar en eso”, dijo el miércoles. “No puedes. ¿Qué tiene de bueno preguntarse, reflexionar y desperdiciar tiempo? Está fuera de mi control. Los dirigentes tomarán esas decisiones y partiremos desde allí”.

Tannehill, con marca de 42-45 como titular, quiere regresar.

“Amo a esta organización”, aseguró. “Amo competir con los muchachos en este equipo. He estado aquí toda mi carrera y me encanta el sur de Florida. Sí, me ha encantado estar aquí”.

Tannehill se clasifica 11mo en la NFL con un rating de pasador de 99,0, el más alto de su carrera. Es tercero en porcentaje de touchdowns.

Pero se perdió cinco duelos con una lesión en el hombro de lanzar. Y cuando jugó, la ofensiva fue demasiado inconsistente.

Miami (7-8) se ubica 30mo en yardas totales, y las malas actuaciones de las últimas dos semanas podrían haber sellado el destino de Tannehill. La ofensiva condujo a derrotas contra Minnesota y Jacksonville, lo que eliminó a los Dolphins de los playoffs por sexta ocasión en siete temporadas desde que se unió al equipo.

Cuando se le preguntó sobre el próximo paso para Tannehill en 2019, Adam Gase, entrenador en jefe de los Dolphins, respondió: “Lo más importante es mantenerse sano”.

Sin embargo, esa podría ser una preocupación para otro entrenador y otro equipo.