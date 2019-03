Texas: Vacunan a personal de Capitolio por caso de tosferina

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Casi 50 personas que laboran en el Capitolio de Texas fueron vacunadas esta semana luego que un asistente legislativo enfermara de tosferina, un sobresalto sanitario que tiene lugar en momentos en que los congresos locales en todo el país enfrentan la cuestión de hasta dónde debe permitirse a los padres no inmunizar a sus hijos.

Las autoridades de salud de Texas han estado ofreciendo las vacunas desde el lunes, tres días después que se avisara a los legisladores que un asistente había contraído la enfermedad infecciosa. Al menos dos miembros de la Cámara de Representantes y su personal fueron vacunados, y una representante que a menudo lleva a su hijo de nueve meses al trabajo solicitó a su pediatra indicaciones sobre las precauciones que debía adoptar.

El caso de tosferina es aprovechado como una advertencia en la Cámara de Representantes de Texas, donde las personas que se oponen a las vacunas de una manera políticamente activa han intentado ganar terreno.

“Sé que hay preocupación entre la gente”, dijo el representante estatal demócrata Gene Wu, de Houston. “La gente especula sobre cuáles miembros van a resultar infectados por no estar vacunados”.

Las vacunas son una controversia recurrente en los capitolios estatales, como en el estado de Washington, donde debido a un brote de sarampión los legisladores intentan limitar los casos en que no las vacunas no sean aplicadas. Un proyecto de ley en Nueva York permitiría que los menores sean vacunados sin el consentimiento de los padres, y una propuesta en California conferiría a las autoridades estatales de salud, no a los médicos locales, la facultad de decidir qué niños pueden ser exentados de la inmunización antes de acudir a la escuela.

La tosferina se debe a una infección causada por la bacteria pertussis; a menudo comienza con la sensación de un resfrío leve seguido de semanas de intensos ataques de tos.

