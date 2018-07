Toro bautizado Mbappé pelea por la corona en feria argentina

BUENOS AIRES (AP) — Un toro negro, joven y robusto fue bautizado “Mbappé” en homenaje al goleador de la selección francesa campeona del mundo. Y como la estrella futbolística, busca alzarse con la copa de Gran Campeón en la tradicional muestra ganadera de Buenos Aires.

“Mbappé” fue el primer animal en ingresar el lunes al predio de la 132 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. El ejemplar de la raza Angus, de cerca de dos años de edad y 920 kilos, se paseó ufano ante las autoridades de la muestra amarrado por su cuidador.

“En este año de pasión mundialista queremos honrar a la figura de la selección campeona del mundo, Kylian Mbappé, haciendo foco en el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y el trabajo que es participar de este gran evento ganadero”, dijo Luciano Trappa, titular de la cabaña Curacó, de la provincia de La Pampa, a la que pertenece el toro.

Es una tradición que el primer bovino que ingresa en la feria ganadera argentina reciba un nombre.

“Hay personas que me dijeron ‘¿por qué no le pusieron de nombre (Lionel) Messi?’...Y porque él no nos dio nada todavía... Messi es un gran jugador, muy contento de tenerlo, pero hoy optamos por la figura del mundial que es Mbappé”, dijo a The Associated Press Ramón Irineo Gallarini, encargado de los animales de pedigrí de la cabaña Curacó.

El experto confió que “Mbappé” se desplace por la pista tan bien como hizo el delantero francés en la campo de juego. “Camina bien y con buenos aplomos”, afirmó.

Hijo de Candelero y Consenza, el toro tendrá que competir en la categoría menores de dos años con otros ejemplares en la exposición que contará con más de 4.000 animales y que se inaugurará el miércoles.

El reconocimiento a Mbappé, de 19 años, en la feria ganadera cobra especial valor, dado que Francia selló la salida de Argentina del Mundial de Rusia al derrotarla 4-3 en octavos de final.

El joven delantero galo eclipsó a Messi, a quien se le resiste la copa del mundo, y dio muestras sobradas del dominio francés con dos de los goles anotados en ese encuentro en el que el argentino no apareció. Mbappé marcó además el cuarto tanto en la final del domingo en la que Francia le ganó a Croacia y fue elegido mejor jugador joven del Mundial de Rusia.

Las perspectivas son halagüeñas para este toro de “buen carácter, muy prolijo en sus líneas y de buena cabeza”, según expertos, ya que la cabaña Curacó ha sido merecedora de varios premios.

La exposición rural, considerada la más representativa y tradicional de Argentina, se realizará del 18 al 29 de julio y contará con más de 400 expositores de todos los rubros relacionados con el campo. En la muestra se reúnen ejemplares de ganado bovino, ovino y porcino y las últimas tendencias en agricultura, genética, maquinaria y desarrollo tecnológico en cultivo.

El periodista de AP Paul Byrne colaboró en esta nota.