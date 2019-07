Toys R Us regresa con dos tiendas

NUEVA YORK (AP) — La juguetería Toys R Us abrirá dos tiendas nuevas en noviembre como parte de un regreso tentativo tras declararse en bancarrota.

Richard Barry, un ex ejecutivo de Toys R Us y actual director general de la nueva compañía llamada Tru Kids Brands, anunció que habrá pronto una empresa de compras por internet y que en las próximas semanas se revelarán asociaciones y otros detalles.

Las dos nuevas tiendas estarán en el centro comercial Galleria en Houston, Texas, y en el Westfield Garden State Plaza de Paramus, Nueva Jersey. Tendrán una superficie de unos 603 metros cuadrados (6.500 pies cuadrados), una fracción de lo que tenían las tiendas anteriores, de unos 2.780 metros cuadrados (30.000 pies cuadrados). Barry dijo que habrá luego otras tiendas con superficie de unos 920 metros cuadrados (10.000 pies cuadrados).

Tru Kids Brands dijo que se ha asociado con una startup llamada b8Ta, una tienda minorista con un modelo interactivo experimental. Los fabricantes de juguetes pagarán para tener espacio en las tiendas, pero se llevarán las ganancias de las ventas.

Barry y otros ex ejecutivos de Toys R Us fundaron Tru Kids en enero y manejan actualmente las marcas Toys R Us, Babies R Us y Geoffrey. Toys R Us generó ventas por 3.000 millones de dólares en el 2018. Barry aseguró que el mercado de juguetes siendo estando abierto a la competencia a pesar de las incursiones en ese sector por grandes cadenas como Walmart y Target.

La incógnita, sin embargo, es si los fabricantes querrán hacer negocios con la nueva empresa dado el súbito colapso de Toys R Us, que liquidó sus tiendas en el 2017 bajo la presión de los vendedores online como Amazon. El colapso dejó a los proveedores con cuantiosas facturas sin cobrar; eventualmente cobraron alrededor de 20 centavos por cada dólar adeudado.

Tru Kids, con sede en Parsippany, Nueva Jersey, está negociando con socios para abrir unas 70 tiendas en Asia, India y Europa. En el extranjero Toys R Us sigue teniendo unas 800 tiendas.

"Creemos que esta es una coyuntura que podemos superar y que el negocio crecerá con el transcurso del tiempo”, afirmó Barry.