Vela dedica su primer gol en Mundial a su difunto abuelo









Photo: Eduardo Verdugo, AP Image 1 of / 3 Caption Close Image 1 of 3 El delantero de México Carlos Vela define de penal para el primer gol ante Corea del Sur, en el partido por el Grupo F del Mundial, en Rostov, Rusia, el sábado 23 de junio de 2018. (AP Foto/Eduardo Verdugo) El delantero de México Carlos Vela define de penal para el primer gol ante Corea del Sur, en el partido por el Grupo F del Mundial, en Rostov, Rusia, el sábado 23 de junio de 2018. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Photo: Eduardo Verdugo, AP Image 2 of 3 Carlos Vela, de la selección de México, festeja luego de convertir un penal ante Corea del Sur en un encuentro del Mundial, efectuado el sábado 23 de junio de 2018, en Rostov del Don, Rusia (AP Foto/Eduardo Verdugo) less Carlos Vela, de la selección de México, festeja luego de convertir un penal ante Corea del Sur en un encuentro del Mundial, efectuado el sábado 23 de junio de 2018, en Rostov del Don, Rusia (AP Foto/Eduardo ... more Photo: Eduardo Verdugo, AP Image 3 of 3 Carlos Vela (11), de la selección de México, convierte un penal frente al arquero Cho Hyun-woo, de Corea del Sur, durante un cotejo del Mundial, el sábado 23 de junio de 2018 (AP Foto/Lee Jin-man) Carlos Vela (11), de la selección de México, convierte un penal frente al arquero Cho Hyun-woo, de Corea del Sur, durante un cotejo del Mundial, el sábado 23 de junio de 2018 (AP Foto/Lee Jin-man) Photo: Lee Jin-man, AP Vela dedica su primer gol en Mundial a su difunto abuelo 1 / 3 Back to Gallery

ROSTOV DEL DON, Rusia (AP) — El primer gol de Carlos Vela en una Copa Mundial tuvo un significado emotivo.

Y luego de apartarse de la selección de México hace cuatro años, el delantero aprecia más su presente en Rusia.

Vela dedicó el gol, que el viernes abrió el sendero a la victoria 2-1 ante Corea del Sur, a la memoria de su abuelo materno Iván Garrido Thompson, quien falleció el domingo pasado. Tenía 80 años.

En el segundo Mundial de su carrera, con 29 años, Vela convirtió un penal a los 26 minutos

Tras ejecutar el tiro colocado al costado izquierdo del portero Cho Hyun-Woo, Vela levantó su mirada hacia el cielo y apuntó a lo más alto con sus dos dedos índices para dedicar el tanto a la memoria de su abuelo, quien murió por un padecimiento crónico no precisado en Mérida, ciudad del estado sudoriental de Yucatán.

"Última victoria que te tocó ver abuelito, espero que te fueras muy orgulloso de mí", escribió Vela en Instagram tras el partido ante los alemanes.

Luego del encuentro en Rostov del Don, Vela habló sobre su pesar: "Han pasado situaciones difíciles en mi familia y es por eso que el triunfo de hoy lo disfruto al máximo y muchísimo".

Tras anotar el penal, Vela fue acompañado en el festejo por la mayoría de sus compañeros a un costado del arco de los coreanos, donde jugadores como Andrés Guardado y Miguel Layún también apuntaron al cielo para dedicar el tanto en memoria del abuelo.

El triunfo dejó a México acariciando los octavos de final. Vela se ha contagiado con la ambición del equipo, que apunta a no solo a rebasar esa barrera que le ha sido imposible fuera de casa, sino cumplir una gesta mayor.

"Lo importante es trabajar desde la humildad”, declaró Vela. “Veníamos a intentar ser campeones y lo vamos a seguir buscando hasta donde se nos dé".

Vela marcó su 19no gol con la camiseta de la selección mexicana, y el primero desde el 10 de octubre del año pasado.

El primer tanto de Vela en un Mundial vino en su quinto partido. El delantero se fue en blanco en tres duelos de Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014 pidió no ser convocado.

“En su momento, cuando no fui (a la selección) era por algo, porque no veía las cosas claras, no veía que estaba bien y en este momento lo estoy disfrutando muchísimo", zanjó.