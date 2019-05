Venezuela: Gobierno y oposición parten a Oslo para reuniones

CARACAS (AP) — Representantes del gobierno y opositores viajaron a Oslo el miércoles para sostener reuniones exploratorias sobre posibles salidas a la crisis venezolana.

Por el gobierno van a la capital noruega el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado central de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición viajaron el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González; el ex alcalde opositor Gerardo Blyde y el ex ministro de Transporte, Fernando Martínez Mottola, indicaron a The Associated Press miembros del Congreso que hablaron a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado del tema.

Los representantes de ambas partes sostendrán reuniones por separado, por iniciativa de un grupo noruego, que serán totalmente “exploratorias” para evaluar posibles soluciones a la crisis del país suramericano, precisaron las fuentes, que descartaron que los encuentros puedan tomarse como un paso previo a un diálogo entre el gobierno y la oposición, que por el momento no está previsto.

Las reuniones coinciden con una visita que está realizando a la capital venezolana una misión del Grupo de Contacto Internacional, integrada por países europeos y latinoamericanos, para evaluar opciones sobre una salida a la crisis del país suramericano, la cual se agravó tras el fallido alzamiento militar del 30 de abril que encabezó el líder opositor Juan Guaidó.

La oposición ha insistido que cualquier salida a la crisis venezolana pasa por las tres premisas que defiende Guaidó: cese de lo que dice es la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, un gobierno de transición y elecciones libres.

Durante la última semana las autoridades venezolanas detuvieron al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y abrieron procesos judiciales contra otros trece congresistas opositores, lo que ha elevado las tensiones políticas y el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición.

Durante una cadena de radio y televisión que ofreció desde el palacio de gobierno, Maduro dijo el miércoles en la noche, sin ofrecer detalles, que el ministro Rodríguez no está en Venezuela porque está cumpliendo una “misión en el exterior, muy importante”.

Asimismo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo esa misma noche que los opositores se están "matando" entre ellos en rechazo a unas supuestas conversaciones con el gobierno.

“Señores, lo primero que tiene que hacer la oposición es sentarse entre ellos a hablar para ver si le pueden hacer una propuesta coherente a nuestro país”, expresó Cabello en su programa nocturno que difunde la televisora estatal. Al defender una eventual conversación, el dirigente oficialista sostuvo que “el diálogo no significa ni capitulación, el diálogo no significa ni rendición”.

Desde hace varios meses Maduro se ha mostrado a favor de dialogar con la oposición, pero Guaidó ha descartado esa posibilidad.

Entre el 2016 y el 2018 en Venezuela se impulsaron varias iniciativas de diálogo con apoyo internacional, las cuales culminaron en acusaciones mutuas del gobierno y la oposición de que no se cumplieron los acuerdos.

Sin Zambrano y trece de sus diputados sometidos a procesos judiciales, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, retomó el miércoles sus actividades luego que la víspera las fuerzas de seguridad bloquearan los accesos, lo que impidió la realización de la sesión.

El vicepresidente del Congreso, de 63 años, fue apresado la semana pasada por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) _la policía política_, y un tribunal local ordenó mantenerlo detenido en la sede de la policía militar en el Fuerte Tiuna, al oeste de la capital, mientras se le sigue juicio.

La mayor parte de los diputados sometidos a proceso optaron por pasar a la clandestinidad _Carlos Paparoni entre ellos_, mientras que otros cuatro se refugiaron en las residencias de los embajadores de Argentina, Italia y México. Todos los congresistas son procesados por acompañar al líder opositor durante el alzamiento militar.

"El salto al vacío no es opción", dijo Guaidó en un discurso que ofreció en la sesión, en la que llamó a sus colegas a sobreponerse para hacer frente a los procesos judiciales y detenciones de diputados, acciones que sostuvo responden a una "persecución" del gobierno de Maduro porque "están desesperados".

Al condenar la toma del palacio legislativo que realizaron el martes las autoridades, Guaidó afirmó que "cometieron el error político de hacerse ver fuertes en control ocupando militarmente espacios legislativos".

La toma del edificio ocurrió horas después de que unos 15 miembros del SEBIN ingresaran al legislativo para buscar un supuesto artefacto explosivo, indicó Roberto Campos, miembro de la Subsecretaría de la Asamblea Nacional.

Los analistas consideran que las acciones tomadas contra los congresistas opositores son un "contraataque" del gobierno en respuesta al alzamiento militar que encabezó Guaidó, y han asegurado que esos procesos buscan "ir cercando" al dirigente, a quien la Constituyente también retiró la inmunidad y autorizó su enjuiciamiento por desobedecer una orden del Tribunal Supremo de Justicia que le prohibía salir del país. Sostienen que el gobierno no ha detenido hasta el momento al líder opositor debido a las consecuencias internas y externas que eso podría generarle.

Por otra parte, en una nueva medida de presión de Washington contra el gobierno de Maduro, el Departamento de Transporte anunció la suspensión de todos los vuelos desde y hacia Venezuela por "amenazas a la seguridad" debido a la crisis que enfrenta el país suramericano.

Desde marzo pasado la aerolínea estadounidense American Airlines suspendió de forma indefinida sus vuelos al país. Tres aerolíneas venezolanas tuvieron hasta este mes vuelos hacia Estados Unidos.

