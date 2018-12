“Vice” sobre Dick Cheney lidera nominaciones a Globos de Oro

NUEVA YORK (AP) — "Vice", la cinta biográfica de Adam McKay sobre Dick Cheney, lideró el jueves las nominaciones a los Globos de Oro con seis candidaturas, superando a la emotiva versión de Bradley Cooper de “A Star Is Born”, el drama interracial "Green Book" y la comedia de época "The Favourite".

"Vice" consiguió nominaciones a mejor película de comedia y mejor actor para Christian Bale por su interpretación casi irreconocible del ex vicepresidente. También les mereció candidaturas a los actores de reparto Amy Adams, como Lynne Cheney, y Sam Rockwell como George W. Bush, mientras que McKay, el veterano cineasta que una vez se mofaba de los políticos en "Saturday Night Live" como escritor, fue postulado a mejor director y guion.

Incluso viniendo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, un grupo de 88 cronistas de cine independientes mayormente desconocidos cuyas selecciones y categorizaciones suelen ser poco convencionales, resultó una sorpresa. La categorización del filme — un retrato altamente crítico de Cheney que lo muestra entre bambalinas como un tirano hambriento de poder — como comedia llamó la atención, al igual que sucedió en años recientes con "Get Out" y "The Martian".

Pero distó de ser un triunfo para "Vice" puesto que la asociación de presa, como es habitual, repartió ampliamente los premios. Las favoritas al Oscar "A Star Is Born", ''Green Book" y "The Favourite" le siguieron de cerca con cinco nominaciones cada una.

Curiosamente, la Prensa Extranjera de Hollywood no considera producciones extranjeras para mejor película, por lo que el drama “Roma” de Alfonso Cuarón quedó fuera del rubro principal. Aun así, recibió nominaciones a mejor guion, mejor director y mejor cinta en lengua extranjera. La representante de México se medirá con "Capernaum" de Líbano, ''Girl" de Bélgica, ''Never Look Away" de Alemania y ''Shoplifters" de Japón.

Junto con "A Star Is Born", figuran en la categoría de mejor película de drama la sensación de superhéroes de Ryan Coogler “Black Panther”, el drama de Spike Lee sobre nacionalismo blanco “BlacKkKlansman”, la cinta biográfica sobre Freddy Mercury “Bohemian Rhapsody” y la adaptación de Barry Jenkins del libro de James Baldwin “If Beale Street Could Talk”.

Todas recibieron menciones en otros apartados, incluyendo para Rami Malek por su encarnación de Mercury y para John David Washington (hijo de Denzel) por "BlacKkKlansman".

En cuanto a mejor cinta de comedia, además de “Vice” están “The Favourite” de Yorgas Lanthimos sobre una salvaje lucha de poder en el palacio; la divisiva “Green Book” de Peter Farrelly, la secuela de Disney “Mary Poppins Returns” y la exitosa comedia romántica “Crazy Rich Asians”.

La cinta biográfica de Damien Chazelle sobre Neil Armstrong "First Man", que ha visto sus esperanzas de premios decaer en semanas recientes, no logró despegar: no recibió nominaciones a mejor película ni actor para Ryan Gosling. (Sí obtuvo, sin embargo, candidaturas por la actuación de Claire Foy y su banda sonora).

También quedaron fuera para sorpresa de muchos el actor Ethan Hawke con su interpretación de un pastor angustiado en "First Reformed" y la impactante cinta polaca "Cold War" de Pawel Pawlikowski, que le sigue a su ganadora del Oscar "Ida".

Pero los Globos extendieron nominaciones a algunos talentos emergentes, como Lucas Hedges ("Boy Erased"), Timothée Chalamet ("Beautiful Boy") y Elsie Fisher, la estrella de 15 años del relato sobre la pérdida de la inocencia "Eighth Grade". Y también hicieron espacio para algunos viejos favoritos: Robert Redford recibió, por la que dijo sería (o quizás no) su última actuación, su 10ma candidatura con "The Old Man & the Gun". En 1994 el actor recibió el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria.

Las candidatas a mejor cinta animada fueron "Incredibles 2", “Isle of Dogs”, “'Mirai”, “Ralph Breaks the Internet” y “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Las nominaciones, anunciadas en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, fueron presentadas por Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann y Christian Slater.

Los índices de audiencia de la última ceremonia en enero, que contó con Seth Meyers como anfitrión y con un apasionado discurso de Oprah Winfrey, bajó 5% a aproximadamente 19 millones de espectadores. Como la primera gran gala de premiación tras las revelaciones sobre Harvey Weinstein y el subsiguiente lanzamiento del movimiento #MeToo, la ceremonia usualmente más frívola tuvo un tono atípico de seriedad. En una manifestación organizada por el entonces recién fundado Time's Up, muchas mujeres vistieron negro en la alfombra roja.

El que los Globos retomen su tono más ligero dependerá en parte de los nuevos anfitriones anunciados el miércoles, Andy Samberg y Sandra Oh, la estrella de "Killing Eve" nominada a mejor actriz en una serie televisiva de drama. La ceremonia de premiación, en su 76ta edición, se transmitirá en vivo el 6 de enero por la cadena NBC.